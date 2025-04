Globo transmitirá clássico e terá show no Maracanã em celebração aos 60 anos

A Globo finaliza os ajustes para a celebração dos seus 60 anos de existência. De acordo com a coluna “f5” do portal “Folha de São Paulo”, o grupo de comunicação contará com um show do Belo em pleno Maracanã. A apresentação ocorrerá antes do clássico entre os clubes de maior torcida do Brasil, Flamengo e Corinthians, no próximo domingo (27).

A partida contará com a transmissão da emissora, mas que iniciará, às 15h10, nos 50 minutos anteriores ao embate. Os narradores da Globo terão papéis importantes nessa exibição, pois relembrarão momentos marcantes da empresa. Luis Roberto é quem comandará inicialmente, com direito a um detalhe nostálgico. Isso porque o comunicador estará com um uniforme jamais utilizado, pois apresentará o primeiro logo do grupo de comunicação, em 1965, ano da fundação. Após o show de Belo, o apresentador Tiago Medeiros estará ao lado dos ex-jogadores e comentaristas Junior, Paulo Nunes, Caio Ribeiro e Ricardinho. O quinteto estará no programa “Bora pro Jogo”.

Globo recordará episódios ilustres em sua trajetória e fará homenagens a emblemáticos narradores

Outro locutor da casa, Everaldo Marques estará ao lado de Roger Flores, outro ex-atleta e funcionário da empresa, que irão apresentar uma linha do tempo. Neste momento, os profissionais de comunicação irão detalhar como foi a progressão das transmissões da Globo a cada década. Gustavo Villani ficará responsável por recordar como foi a primeira exibição de um jogo de futebol pela emissora. No caso, um amistoso entre Brasil e União Soviética. Tal momento contará com a participação de inteligência artificial, especialmente pela restauração das imagens da época.

Além disso, Renata Silveira conduzirá uma homenagem a ilustres narradores que atuaram no futebol brasileiro. A comentarista e jornalista Ana Thaís Matos irá liderar um debate com a atacante Cristiane e a ex-meio-campista Formiga. Tal iniciativa tem o intuito de reconhecer a importância do futebol feminino para a Globo. A participação do mascote “Globolinha” será outra ação especial no campo durante a transmissão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook