Globo fecha parceria para transmissão da Copa do Mundo de Clubes

O grupo Globo fechou acordo com a DAZN para transmitir a primeira edição da Copa do Mundo de Clubes, que acontecerá entre junho e julho, nos Estados Unidos. A competição terá a participação de quatro equipes brasileiras: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras — os últimos campeões da Libertadores.

A cobertura da emissora incluirá todos os jogos dos clubes brasileiros, além da abertura e da final, mesmo que essas equipes não avancem às fases decisivas. O contrato prevê também a transmissão de 50% dos demais confrontos do torneio. Ao todo, o Sportv exibirá ao vivo pelo menos 40 dos 63 jogos, enquanto a TV Globo e o ge transmitirão ao menos 25 partidas. Todos os jogos também estarão disponíveis globalmente na DAZN.

Essa será a primeira Copa do Mundo de Clubes com o novo formato: oito grupos com quatro equipes cada. Os dois melhores de cada grupo avançarão às oitavas de final. A final será disputada em Nova York, no dia 13 de julho.

Grupos dos times brasileiros

O Botafogo caiu no chamado “grupo da morte”, ao lado de PSG, da França, Atlético de Madrid, da Espanha, e Seattle Sounders, dos Estados Unidos.

A equipe do Flamengo enfrentará Chelsea (ING), León (MEX) e Espérance (TUN).

Enquanto o Fluminense, campeão da Libertadores de 2023, jogará contra Borussia Dortmund (ALE), Mamelodi Sundowns (AFS) e o modesto Ulsan HD (COR).

Já o Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, terá como adversários Porto (POR), Inter Miami (EUA) e Al Ahly (EGI).

