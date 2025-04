Ex-jogador critica Depay após Corinthians demitir Ramón Díaz: ???Tem que ficar quieto???

A declaração polêmica de Memphis Depay ao condenar o desempenho do Corinthians na derrota para o Fluminense por 2 a 0, pelo Brasileirão, continua tendo repercussão. Em participação no programa “Arena SBT”, o apresentador Benjamin Back questionou Cafu sobre a alegação do atacante. Assim, o capitão do pentacampeonato da Seleção Brasileira considera que a manifestação tenha interferido para a demissão da antiga comissão técnica.

“Depois dessa declaração, talvez tenha sido gota d’água para diretoria demitir o Ramón. De verdade, jogador tem que ficar quieto e jogar futebol. Não tem que ficar falando de treinador”, pontuou o ex-lateral-direito.

Dois outros ex-atletas também tiveram discursos semelhantes ao de Cafu em edições anteriores da atração. Kleber Gladiador e Carlos Alberto não gostaram das declarações de Memphis Depay após o revés do Corinthians.

Assim, a dupla opinou sobre as falas do jogador. Para eles, o holandês foi covarde, uma vez que as críticas dele não devem ser feitas em entrevistas – e não foram feitas nem pelo técnico Ramón Díaz.

“Eu acho que ele só falou besteira, eu acho que ele só fez besteira nessas declarações dele. Acho desnecessário, a roupa suja se lava em casa. O Carlos Alberto falou uma coisa que realmente é verdade, a gente nunca viu o Ramón Díaz ter esse tipo de atitude, por mais problemas que tenha. Aí, você vê o jogador fazer. Ele tem que olhar para ele”, explicou Kléber Gladiador.

Enquanto isso, Carlos Alberto reforçou durante ‘discussão’ sobre as declarações.

“Isso (declarações de Memphis) eu acho covardia. É covardia fazer isso. Se fosse um grupo diferente, encurralariam ele”, afirmou.

Declarações de Depay

Memphis Depay deixou a Neo Química Arena muito incomodado após a derrota e fez um desabafo em entrevista. Ele disse que a equipe não pode se achar a melhor do mundo por ter conquistado o Paulista há alguma semanas.

“Temos que assumir a nossa responsabilidade. Se você acha que, por termos vencido o Paulista, somos o melhor time do mundo, a realidade é que não somos. Temos que analisar criticamente o que está acontecendo no clube, o que podemos fazer melhor, porque não se pode simplesmente dizer que o time não corre ou que não quer vencer. Para mim, é besteira. Futebol não é sobre isso. Temos alguns jogadores incríveis e alguns que são trabalhadores e precisam trazer qualidade extra de uma forma que precisem correr para o time. Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós são como 50 metros, isso não é futebol. Não dá para ter alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto como um time”, disse.

Corinthians em dificuldade para fechar com um sucessor

Depois de optar por desligar Ramón Díaz e sua comissão do comando, o Timão encontra empecilhos para concluir as tratativas com um substituo. Ficou próximo de um desfecho positivo com Tite, mas o profissional mudou de ideia no último momento. O profissional emitiu uma nota que no atual momento vai priorizar a sua saúde física e mental.

Em seguida, o clube voltou a centralizar seus esforços para chegar a um acordo com Dorival. O diretor de futebol, Fabinho Soldado, viajou para Florianópolis, onde o ex-treinador da Seleção Brasileira reside. O dirigente retornou a São Paulo nesta quinta-feira (24), mas sem um acerto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook