CBF volta a colocar Ancelotti como prioridade na Seleção Brasileira

Com a temporada decepcionante do Real Madrid, o treinador Carlo Ancelotti, de 62 anos, não deve seguir no comando do clube espanhol. De acordo com informações do “Uol”, a saída do italiano é praticamente certa, só faltando definir em que momento isso irá ocorrer. Diante disso, a CBF se movimenta e coloca o treinador como prioridade para assumir a Seleção Brasileira.

O Real Madrid vai avaliar as partidas de Ancelotti nos dois jogos contra o Barcelona. O primeiro é na final da Copa do Rei, que acontece neste sábado (25), uma derrota para o maior rival pode selar a demissão do treinador italiano. O outro jogo será no próximo dia 11, pelo Campeonato Espanhol. O Barça, afinal, lidera a competição com quatro pontos de vantagem e pode tirar chances de título do Real.

Estas partidas, aliás, acontecem antes da Data Fifa de junho. Assim, casaria com o desejo de Ednaldo Rodrigues em ter um treinador para as partidas do próximo período.

Com esta crise, a CBF passou a ter Ancelotti como prioridade, colocando Jorge Jesus em stand by. Porém, independente da sua saída do Real Madrid, a entidade terá que convencer o técnico a aceitar a proposta para dirigir a Seleção Brasileira.

De acordo com a “ESPN”, os envolvidos se movimentam em Madri e ajustam expectativas. Ao menos um agente e dois intermediários brasileiros mantêm conversas com o filho de Carlo Ancelotti, Davide, e com representantes do treinador sobre a ideia de Ednaldo de, enfim, ter o profissional à frente da Seleção. Oficialmente, ambas partes negam conversas, mas há movimentação nos bastidores.

Apoio de jogadores da Seleção

Além de Ednaldo Rodrigues, Ancelotti ganhou um apoio de peso para dirigir o Brasil. Mesmo sem atuar pela Seleção desde outubro de 2023, Neymar é a favor da chegada do italiano. Líderes do grupo que já trabalham com Ancelotti no Real Madrid, como Vinicius Jr. e Rodrygo, também não escondem a expectativa nos bastidores com o possível acerto.

E Jorge Jesus?

Mesmo perdendo o status de prioridade, o técnico Jorge Jesus ainda é observado pela CBF. No entanto, a situação de Ancelotti depende diretamente dos resultados do Real Madrid em campo. À distância, Ednaldo Rodrigues sabe que o português toparia rapidamente um acordo tão logo encerrasse seus compromissos no campeonato local da Arábia Saudita e na Champions asiática.

