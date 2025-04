Cesar Sampaio mexe no Santos e faz escalação parecida com de Neymar

Cesar terá time parecido com o publicado por Neymar - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Nesta quinta-feira (24), o Santos seguiu a preparação para o confronto da sexta rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Bragantino, no domingo (27), na Vila Belmiro. A partida começa às 20h30 (de Brasília), e o técnico interino Cesar Sampaio deve promover mudanças no time titular.

A provável escalação do Peixe, sob o comando de Sampaio, se assemelha a uma publicada por Neymar nas redes sociais — e apagada logo em seguida pelo craque. O defensor Luisão treinou na lateral-direita, ocupando a vaga de Leo Godoy. Diego Pituca também deve começar entre os titulares, com Barreal no banco. A única diferença em relação à publicação de Neymar está na lateral-esquerda. Afinal, Escobar deve seguir como titular, já que Souza ainda se recupera de uma cirurgia.

Desse modo, o Santos que entra pressionado no domingo deve ter: Gabriel Brazão; Luisão, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Guilherme e Tiquinho Soares. O elenco treinou em dois períodos nesta quinta, e, à tarde, Cesar Sampaio priorizou os trabalhos táticos.

Contudo, além de Souza, citado por Neymar nas redes sociais, o atacante Soteldo continua fora da equipe para tratar de um edema na coxa esquerda. Os médicos o reavaliarão na próxima semana. Já Zé Rafael, que passou por um procedimento cirúrgico na região lombar, iniciou a transição no gramado com a preparação física. O volante deve voltar ao elenco nas próximas semanas.

