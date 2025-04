PSG x Nice: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do PSG durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação)

Campeão antecipado, o PSG recebe o Nice nesta sexta-feira (25), às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, na partida de abertura da 31ª rodada da Ligue 1. Os donos da casa terão último teste antes da semifinal da Champions, enquanto visitantes estão na briga por uma vaga nas próximas competições europeias.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Diseny+ (streaming).

Como chega o PSG

O time parisiense faz uma grande temporada sob o comando do técnico Luis Enrique. Além de conquistar o título antecipado e invicto do Campeonato Francês, o PSG também está na semifinal da Champions, onde enfrenta o Arsenal, na próxima terça-feira (29), na luta por uma vaga na grande final.

Dessa maneira, esta partida contra o Nice será o último duelo antes de enfrentar o Arsenal, no Emirates Stadium, em Londres. Além disso, a decisão da vaga será definida no Parque dos Príncipes, com o apoio dos torcedores parisienses.

O PSG segue invicto na Ligue e tem 78 pontos, com 23 de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha. No duelo mais recente, o time de Paris ficou no empate por 1 a 1 com o Nantes.

Para o jogo desta sexta-feira, a expectativa é que o técnico Luis Enrique mande a campo um time alternativo, poupando alguns jogadores de olho na semifinal da Champions. Ao mesmo tempo, é possível que o treinador faça alguns testes na equipe antes do duelo decisivo contra o Arsenal.

Como chega o Nice

Por outro lado, o Nice não vai facilitar a vida do PSG. Isto porque o time vai lutar por uma vaga nas próximas competições europeias até o fim desta edição da Ligue 1. No momento, a equipe está na 5ª posição, com 51 pontos. Além disso, o time chega embalado após a vitória por 2 a 1 sobre o Angers na rodada passada.

Assim, o grande objetivo do Nice nas últimas quatro partidas do Campeonato Francês é terminar entre os três primeiros colocados e confirmar uma vaga na próxima edição da Champions. O quarto colocado vai à Liga Europa, enquanto o quinto fica com a disputa da Liga Conferência.

Por fim, a boa notícia é que o técnico Franck Haise não teve baixas de última hora e poderá entrar em campo nesta sexta-feira com o que tem de melhor à disposição.

PSG x Nice

31ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sexta-feira, 25/04/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA).

PSG: Safonov; Hakimi, Beraldo, Hernandez e Mbaye; Zaire-Emery, Mayulu e Lee; Doué, Gonçalo Ramos e Barcola. Técnico: Luis Enrique.

Nice: Bulka; Abdelmonem, Ndayishimiye e Bard; Clauss, Boudaoui, Rosario e Abdi; Guessand, Boga e Laborde. Técnico: Franck Haise.

Árbitro: Willy Delajod (FRA).

VAR: Eric Wattellier (FRA).

