Fluminense planeja lançamento de novo uniforme 2

O Fluminense planeja lançar seu novo uniforme 2 na primeira quinzena de maio. A ideia do clube é, assim, começar as vendas no dia 9 do próximo mês, com a estreia da nova camisa no dia 11, contra o Atlético-MG, pela oitava rodada do Brasileirão.

Segundo informações do “ge” desta quinta-feira (24), o Conselho Deliberativo do clube aprovou o novo uniforme no último 30 de janeiro. A nova camisa deverá ser utilizada pelo Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa, que ocorrerá entre junho e julho deste ano.

Afinal, a disputa na competição do meio do ano fez com que a Umbro, empresa fornecedora de material esportivo do clube, antecipasse o processo de lançamento dos modelos. Por regulamento, a Fifa exige certos padrões para os uniformes dos clubes participantes.

Assim, bem como seus rivais, o Fluminense também enviou à entidade uma amostra dos kits tricolores, incluindo titular e reserva. A cor das camisas de goleiros também contam com regras próprias. Outra padronização por parte da Fifa diz respeito à quantidade de anunciantes na camisa, além da posição dos nomes e números dos jogadores.

