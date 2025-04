Torcedores vazam número de Textor e pedem saída de Paiva do Botafogo

O clima de tranquilidade dos torcedores do Botafogo em comparação ao início do ano acabou. Dono da SAF do Botafogo, o americano John Textor teve seu contato vazado na noite da última quarta-feira (23). Após a derrota por 1 a 0 para o Estudiantes, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, torcedores divulgaram o número de telefone do empresário e enviaram mensagens pedindo a saída do técnico Renato Paiva.

Textor chegou a responder um dos torcedores, mas, ao notar que muitas mensagens estavam chegando, fechou a conta e trocou de número. Durante a madrugada desta quinta-feira, muitas das mensagens que chegaram já foram para um contato vazio.

“Você usa sua única chance de falar comigo com essa mensagem? Que pena, poderíamos ter tido uma conversa agradável… Mas agora você será bloqueado”, escreveu o americano a um torcedor que enviou “Out Paiva” (“Paiva, fora”) a ele.

Textor recebeu críticas dos torcedores por dizer que a temporada do Botafogo “só começava em abril”, em meio ao processo de busca por um novo treinador após saída de Artur Jorge. Além diisso, o norte-americano saiu em defesa de Renato Paiva nesta semana.

Aliás, Renato Paiva teve um mês de preparação antes de estrear em jogos oficiais com o Botafogo. O retrospecto até aqui é de quatro derrotas, dois empates e duas vitórias. Neste sábado (26), o Alvinegro, assim, faz clássico contra o Fluminense, às 21h, no Nilton Santos, pela sexta rodada do Brasileirão.

