Jogador do Barcelona é alvo de ataques homofóbicos após foto com ativista

Lateral-direito do Barcelona, Héctor Fort, de 18 anos, foi alvo de ataques homofóbicos depois de posar para foto com a ativista LGBTQIA+, Brigitta Lamoure. O registro ocorreu em um evento de solidariedade no esporte, com a intenção de auxiliar pessoas, principalmente crianças, que vivem em condições precárias.

A repercussão negativa notabilizou-se por comentários em sua maioria de jovens mulheres. “Cara, eu não sabia que você era gay”, “Que decepção”, “Hector, você vai dormir no sofá hoje à noite”, “Vamos conversar em casa, Hector”, “Por favor, Hector, me diz que é falso”, “Hector não é gay”, foram algumas das mensagens que o jogador recebeu.

A ativista Brigitta Lamoure expôs sua insatisfação com o contexto através das redes sociais.

“É uma pena tanto ódio. Mas isso deve servir para continuar lutando por uma sociedade livre, laica, diversa e inclusiva”, posicionou-se a militante.

Barcelona repudia ataques homofóbicos

Posteriormente, a ativista comunicou as ocorrências ao Observatório contra a LGBTIfobia. Mesmo que Hector não tenha se manifestado, o Barcelona repudiou os ataques ao seu jogador e também à militante.

“O FC Barcelona condena sempre e em todos os lugares as atitudes homofóbicas na sociedade e no esporte”, frisou o clube.

Na sequência, Lamoure ainda fez uma sugestão de uma possível ação inclusiva

“Estou esperando o Barça tirar uma foto no dia 28 de junho, quando hastearemos nossa bandeira no estádio. O que eu deveria fazer como ativista é posar da mesma forma com todo o elenco masculino, e assim o clube poderia melhorar um pouco sua imagem”, recomendou a ativista.

A militante, aliás, tem o costume de participar deste evento beneficente a cada ano e possui o hábito de tirar fotos ao lado de personagens do esporte. Um deles foi Joan Collet, que foi presidente do Espanyol, outro clube da região de Barcelona, entre 2012 e 2016. Héctor faz a sua segunda temporada entre os profissionais dos Blaugranas e já atuou em 15 partidas, ainda sem gol ou assistência.

