Hulk, Scarpa e Alan Franco voltam ao Atlético diante do Mirassol pelo Brasileirão

Desfalques contra o Caracas, na última quarta-feira (24), pela terceira rodada da Sul-Americana, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Hulk se juntam à delegação do Atlético-MG para enfrentar o Mirassol diretamente no interior paulista. O duelo ocorrerá às 18h30 (de Brasília) de sábado (26), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O trio ficou fora no empate em 1 a 1 contra a equipe venezuelana por motivos distintos. Afinal, Gustavo Scarpa não viajou para acompanhar o nascimento de seus segundo filho. Já Hulk permaneceu em Belo Horizonte para aprimorar a parte física e ganhar descanso diante da maratona de partidas na temporada. Por fim, o volante Alan Franco finalizava recuperação de uma lesão no joelho direito e, assim, acabou liberado pelo departamento médico.

Cuca usou o jogo pela Sul-Americana para rodar o elenco e dar oportunidade a jogadores com menos minutagem. Contudo, saiu de Caracas com uma baixa na bagagem. Afinal, o meia Gabriel Menino sofreu entorse no joelho e precisou ser substituído. Agora, ele aguarda reavaliação para saber a gravidade da lesão.

O Atlético seguirá da capital venezuelana direto para o interior de São Paulo em um voo fretado. A delegação treina em São José do Rio Preto para o confronto deste sábado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.