Veteranos dominam a artilharia de Libertadores e Sul-Americana

Com quase três rodadas completas na fase de grupos, a Libertadores e a Sul-Americana tem um curioso ponto em comum. Isso porque as suas artilharias, por ora, estão sob responsabilidade de nomes com larga rodagem no futebol.

No caso da Liberta, o dono da ponta na lista de goleadores, com cinco tentos assinalados é figura bastante conhecida do público brasileiro. Isso porque trata-se de Hernán Barcos, centroavante de 40 anos de idade que milita no Alianza Lima. No clube da capital andina, aliás, os números individuais são bastante substanciais com 155 partidas, 68 gols marcados e 24 assistências. Ou seja, algo que totaliza 92 participações diretas em tentos do Alianza desde 2021.

Porém, bem antes da passagem no futebol peruano, o atleta defendeu, no Brasil, Palmeiras e Grêmio entre os anos de 2012 a 2015. Além deles, em 2018, teve uma breve passagem de 24 partidas pelo Cruzeiro, em 2018.

Já quando o assunto é a Sula, quem figura como o artilheiro da competição (quatro gols) é o colombiano Dayro Moreno, atualmente, com 39 anos de idade. De brevíssima passagem pelo Athletico-PR, em 2007, o avante com formação no Once Caldas está, desde 2023, de volta ao clube onde surgiu. Assim como Barcos, sua média nos últimos anos é de alto aproveitamento com 145 tentos e nove passes para gols de seus companheiros em 343 oportunidades.

Ameaças a brasileiros

Com elemento que une os artilheiros de Libertadores e Sul-Americana, pode se dizer que eles representam uma ameaça direta as pretensões de dois participantes brasileiros nos torneios em questão. Isso porque o Alianza Lima está no grupo do São Paulo, na Liberta, enquanto o Once Caldas briga por vaga no mata-mata da Sula na mesma chave onde está o Fluminense.

