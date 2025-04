Segunda chance: Guardiola e Cristina estariam focados em se reconciliar

MUNICH, GERMANY - OCTOBER 06: Pep Guardiola, head coach of Bayern Muenchen attends with his wife Cristina Serra the Oktoberfest 2013 beer festival at Kaefers Wiesenschaenke on October 6, 2013 in Munich, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images) - (crédito: Bongarts/Getty Images)

O amor prevalece! De acordo com o jornal catalão “El Nacional”, Guardiola e Cristina Serra estariam se esforçando por uma reconciliação do seu casamento. Segundo a matéria, o clima é de que “nem tudo está perdido”. Inclusive, o treinador do Manchester City retornou à Barcelona, sua cidade natal, e aproveitou três dias na mansão com sua família durante a Páscoa.

A propósito, outro indicativo de que o casal se dedica a reatar seu relacionamento é que ambos seguem utilizando suas alianças. Guardiola e Cristina Serra decidiram se separar no final do ano passado, após casamento de 36 anos. Já o processo de divórcio, iniciado em fevereiro, teria abalado emocionalmente o treinador espanhol. Prova disso é que o Manchester City chegou a ser ausência no G4 da Premier League. A equipe está em período de recuperação e se encontra na terceira colocação do torneio. O clube, que conquistou os últimos quatro títulos da liga nacional, ainda sofreu eliminações precoces na Champions League e na Copa da Liga Inglesa.

Fim do casamento de Pep Guardiola

Segundo uma testemunha, Guardiola prometeu visitar o Barcelona uma vez por semana. Posteriormente, deixaria a Espanha pelo seu papel como treinador da equipe inglesa. Inclusive, com tal decisão, a intenção do técnico era se comprometer a evitar que o casal ficasse semanas sem se ver. De acordo com informações da imprensa espanhola, a renovação de contrato do treinador com o Manchester City até 2027 foi o estopim para decidir que a melhor solução seria a separação. Afinal, Cristina se irritou com o marido, pois entendia que ele tinha descumprido a promessa.

Inclusive, a própria empresária de 61 anos demonstrou publicamente o incômodo pelo empenho exagerado do técnico pelo seu trabalho. O casal já não morava junto desde 2019, quando a companheira preferiu retornar a Barcelona, com sua filha mais nova, para priorizar seus interesses comerciais.

Pep e Cristina se conheceram em Barcelona e estavam juntos desde 1994, mas só oficializaram a união 20 anos depois, em 2014, durante uma cerimônia privada. Juntos, os dois criaram três filhos: Maria, de 24 anos, Marius, de 22, e Valentina, de 17. Eles tiveram um término amigável em dezembro, mas passaram juntos as comemorações de fim de ano em Barcelona.

