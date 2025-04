NFL: times selecionam craques do futuro no draft a partir desta quinta

Franquias selecionam os craques do futuro no draft da NFL - (crédito: NFL/Divulgação)

As partidas de futebol americano se resolvem no campo, mas o futuro de muitas franquias é decidido a partir desta quinta-feira (24/4), com o começo do draft da NFL. Porta de entrada para os jovens talentos na liga, o evento começa às 21h, em Green Bay, em Wisconsin, quando os 32 times selecionam os possíveis craques do futuro. O primeiro time no relógio será o Tennessee Titans, na cerimônia que marca o início oficial da nova temporada. ESPN, DAZN e Disney+ transmitem.

O evento é a chegada de 257 jogadores universitários na liga, selecionados ao longo de sete rodadas. Cada equipe possui uma escolha em cada leva, mas podem fazer trocas entre si usando as seleções como ativos, sejam elas presentes ou futuras. Os 32 primeiros jogadores serão escolhidos nesta quinta, enquanto a segunda e a terceira rodada serão na sexta-feira (25/4) e o restante no sábado (26/4).

A ordem é de acordo com a classificação das equipes na última temporada, priorizando quem foi pior. Ou seja, o campeão Philadelphia Eagles é o dono da 32ª escolha em cada rodada, enquanto o Tennessee Titans, que terminou o ano com 3 vitórias e 14 derrotas, o pior recorde da liga, será o primeiro a selecionar. Na sequência será vez de Cleveland Browns, New York Giants, New England Patriots e Jacksonville Jaguars.

O principal cotado para sair na primeira escolha geral do draft é o quarterback Cam Ward. O atleta de 22 anos foi um dos destaques do futebol americano universitário por Miami, com 4.313 jardas, 39 touchdowns e apenas sete interceptações. De talento ignorado no ensino médio, ele buscou a redenção na universidade, primeiro na modesta Incarnate Word, da segunda divisão, até ter uma chance em Washington State e depois em Miami. Os analistas o assemelham a Steve McNair, MVP da NFL em 2003.

Além dele, outros talentos praticamente certos para estarem entre os cinco primeiros nomes chamados são o edge Abdul Carter e o versátil Travis Hunter. O primeiro é considerado um dos, se não o melhor prospecto do draft. Produto de Penn State, o jogador foi um dos defensores mais dominantes do esporte universitário e ostenta uma rara combinação de força, técnica e agilidade. Não à toa é comparado com craques como Von Miller e Micah Parsons.

Já o segundo une dois atletas em um só. Vencedor do prêmio Heisman, dado ao melhor do futebol americano universitário, Hunter brilhou como wide-receiver e como cornerback em Colorado. Ele pretende seguir atuando nas duas posições.

Ainda vale ficar de olho no offensive tackle Will Campbell (LSU), no running back Ashton Jeanty (Boise State) e onde pode parar o quarterback Shedeur Sanders (Colorado), filho do lendário Deion Sanders.

Confira a ordem do draft:

1. Tennessee Titans

2. Cleveland Browns

3. New York Giants

4. New England Patriots

5. Jacksonville Jaguars

6. Las Vegas Raiders

7. New York Jets

8. Carolina Panthers

9. New Orleans Saints

10. Chicago Bears

11. San Francisco 49ers

12. Dallas Cowboys

13. Miami Dolphins

14. Indianapolis Colts

15. Atlanta Falcons

16. Arizona Cardinals

17. Cincinnati Bengals

18. Seattle Seahawks

19. Tampa Bay Buccaneers

20. Denver Broncos

21. Pittsburgh Steelers

22. Los Angeles Chargers

23. Green Bay Packers

24. Minnesota Vikings

25. Houston Texans

26. Los Angeles Rams

27. Baltimore Ravens

28. Detroit Lions

29. Washington Commanders

30. Buffalo Bills

31. Kansas City Chiefs

32. Philadelphia Eagles