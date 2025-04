Ex-Barcelona anunciado como técnico na quarta divisão espanhola

O ex-goleiro e ídolo do Barcelona, Víctor Valdés, foi anunciado nesta quinta-feira (24) como novo técnico do Real Ávila, time que disputa a quarta divisão do futebol espanhol. Ele substitui Miguel de la Fuente no cargo.

Valdés assinou contrato até o fim da atual temporada, com possibilidade de renovação para o próximo ano. O ex-jogador do Barcelona, que também defendeu o Manchester United, comandou seu primeiro treino na tarde desta quinta-feira. Ele não treinava uma equipe desde 2020/2021, quando passou pelo UA Horta, também da quarta divisão espanhola.

O Real Ávila está em quarto lugar no Grupo 1 da ‘Segunda RFEF’, restando somente duas rodadas para o fim do campeonato. Apesar de vir de três derrotas seguidas, o time ainda tem chances de chegar aos playoffs de acesso.

???? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? | Víctor Valdés nuevo entrenador. ???? El Real Ávila C.F. anuncia que Víctor Valdés será el nuevo entrenador del primer equipo hasta el final de la presente temporada y la siguiente campaña. Valdés, tras retirarse del mundo del fútbol,… pic.twitter.com/q19HhV8Y3R — Real Ávila CF (@RealAvilaCF) April 24, 2025

A próxima partida do time, agora sob o comando de Valdés, será em casa no domingo (27), contra o Compostela. A fase regular termina com um jogo fora de casa contra o Pontevedra.

