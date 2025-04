América-MEX foca em jogo que pode colocá-lo em grupo do Flamengo no Mundial

O América do México se movimenta nos bastidores para disputar um playoff decisivo contra o LAFC, dos Estados Unidos, que pode garantir uma vaga no Grupo D do Mundial de Clubes. Ou seja, o clube entraria no grupo do Flamengo, Chelsea e Espérance de Túnis. A informação é da “ESPN”.

Apesar de ainda aguardar a decisão oficial do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), que definirá se o León-MEX será excluído da competição, o América e o LAFC já foram notificados pela Fifa para começarem a se organizar logisticamente. Tudo indica que o veredito favorecerá a entidade máxima do futebol, abrindo espaço para o confronto entre mexicanos e norte-americanos.

O jogo é prioridade máxima, e o clube já se prepara para tê-lo como foco assim que sair a confirmação do TAS. O departamento médico, porém, tem papel fundamental na definição da data ideal, já que a equipe espera contar com jogadores atualmente lesionados. Assim, pode acontecer um possível adiamento.

Se realmente a exclusão do León acontecer, quem vencer esse confronto entrará diretamente no Grupo D do Mundial de Clubes, se juntando a Chelsea, Flamengo e Espérance. A estreia será no dia 16 de junho, em Atlanta, contra o Chelsea. Assim, garante 20 dias de preparação para o duelo após o playoff.

