Atlético de Madrid vence o Rayo e se mantém com chances de título em LaLiga

O Atlético de Madrid ainda sonha com a conquista do título espanhol. Afinal, nesta quinta-feira (24), o Colchonero venceu o Rayo Vallecano por 3 a 0, no Metropolitano, e segue com chances matemáticas de faturar La Liga após 33 rodadas disputadas. Sorloth, Gallagher e Julián Álvarez marcaram os gols do triunfo.

O resultado mantém o Atlético na terceira colocação, agora com 66 pontos, a dez do líder Barcelona e a seis do Real Madrid, faltando cinco rodadas para o fim do Campeonato Espanhol. Já o Rayo Vallecano se mantém no meio da tabela, com 41, na 11ª posição.

O Rayo volta a campo somente na sexta-feira, dia 2 de maio, quando recebe o Getafe, às 16h (de Brasília). No dia seguinte, às 9h, o Colchonero visita o Alavés.

Em casa, o Atlético logo tratou de administrar a situação e abriu o placar aos três minutos com Sorloth, que aproveitou cruzamento de Giovanni Simeone para marcar. O Colchonero seguia em cima e perdeu a chance de ampliar antes dos dez, novamente com Sorloth, que desperdiçou duas chances. O Rayo teve uma única oportunidade com Palazon, que Oblak pegou.

No fim da etapa inicial, o Atleti ampliou com Gallagher, que recebeu do argentino De Paul e foi inapelável para o goleiro rival.

Na volta do intervalo, o Rayo tentou novamente com Palazon em sua melhor chance. O Atlético cadenciava a partida, satisfeito com o placar já consolidado. Contudo, Julián Álvarez queria mais e, após receber de Griezmann, anotou o terceiro dos anfitriões.

