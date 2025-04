São Paulo faz reunião com Conmebol e pede arbitragem mais experiente na Libertadores

A diretoria do São Paulo aproveitou a ida ao Paraguai, pela terceira rodada da Libertadores, e visitou a sede da Conmebol. O objetivo do encontro foi reforçar a cobrança por uma arbitragem melhor nos jogos da principal competição da América do Sul. O time soma sete pontos no Grupo D ao vencer o Libertad, em Assunção, por 2 a 0, na última quarta-feira.

Até aqui, os jogos do time paulista foram apitados pelo chileno Felipe González, de 45 anos (vitória por 1 a 0 contra o Talleres); pelo venezuelano Alexis Herrera, de 35 (empate por 2 a 2 com o Alianza Lima); e pelo chileno Cristián Garay, de 36, na vitória por 2 a 0 sobre o Libertad.

A reunião entre São Paulo e Conmebol aconteceu algumas horas antes da vitória no estádio La Huerta, na última quarta-feira à noite. Sob o comando de Zubeldía, o time ainda fará mais três jogos na fase de grupos: dois no Morumbis, contra Libertad e Talleres, e um no Peru, diante do Alianza Lima.

Próximo jogo do São Paulo

Curiosamente, até o momento, o São Paulo venceu justamente os jogos fora de casa e empatou no Morumbis. Pela quarta rodada, enfrentará o Alianza Lima no dia 6 de maio, terça-feira, às 19h, em Lima. O time peruano soma quatro pontos. Somente o Talleres, da Argentina, ainda não pontuou.

