Lopetegui pode retornar ao futebol espanhol

A Real Sociedad anunciou nesta quinta-feira (24) que o técnico Imanol Alguacil vai deixar o comando da equipe ao final da temporada, por decisão pessoal. Com isso, a imprensa espanhola já começou a especular possíveis substitutos. De acordo com informações do jornal ‘Marca’, Julen Lopetegui é um dos principais nomes cogitados. Sem clube desde que deixou o West Ham nesta temporada, o treinador já vinha sendo observado pela diretoria da Real Sociedad, mas ainda não houve oportunidade para um acerto.

LEIA MAIS: Ex-Barcelona anunciado como técnico na quarta divisão espanhola

Aos 58 anos, Lopetegui tem no currículo passagens por clubes como Porto, Real Madrid, Sevilla e Wolverhampton, além da seleção espanhola.

Apesar de Lopetegui estar entre os favoritos dos dirigentes da Real Sociedad, o nome preferido seria Michel, atual técnico do Girona. O estilo de jogo do treinador agrada à diretoria, e uma possível saída do Girona ao fim da temporada, motivada pelo desempenho abaixo do esperado, pode abrir caminho para a negociação. Caso isso não aconteça, o clube do País Basco teria que pagar uma multa rescisória de 2 milhões de euros, o que é considerado improvável.

? Imanol Alguacil ha comunicado al Club que no continuará dirigiendo el equipo la próxima temporada. — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) April 24, 2025

Atualmente, a Real Sociedad ocupa a nona colocação em LaLiga, com 42 pontos, e pequenas chances de disputar uma competição europeia na próxima temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.