Botafogo-SP cria projeto para desenvolvimento do futebol feminino

O Botafogo-SP começou a desenvolver uma equipe feminina de futebol. Para a realização deste projeto, o Presidente do Conselho de Administração da Botafogo Futebol SA, Adalberto Baptista, assinou uma parceria com a WSA (Women’s Soccer Academy), instituição da ex-jogadora tricolor e empresária Mariana Balbão.

“Trata-se de uma parceria que a gente já vem conversando com a Mariana há bastante tempo. Com a finalização e efetivação do CT e a ideia de também ter um time feminino sediado lá no CT, adiantamos as negociações e acho que vai ser muito bom, não só para o nosso Botafogo como para a cidade de Ribeirão Preto. E para fomentar o futebol feminino, que a gente vê que a cada dia cresce mais. Nós temos uma possibilidade muito grande de receber uma seleção na Copa do Mundo de 2027. Queremos fazer história também no futebol feminino”, afirma Adalberto Baptista.

O acordo definiu Mariana como a encarregada de coordenar o time feminino do Tricolor, organizando seletivas, administrando categorias de base e monitorando o desenvolvimento das atletas.

“Vamos começar a trabalhar com as categorias de base, mas o nosso projeto é muito mais amplo e inclui a montagem da equipe principal nos próximos anos. Vamos trabalhar para potencializar e desenvolver a modalidade”, afirmou Mariana.

As seletivas visam, principalmente, encontrar atletas para o time sub-15 do clube. O objetivo é que esta equipe esteja pronta em maio, para participação no Campeonato Paulista da categoria.

Botafogo-SP construirá um CT exclusivo para o futebol feminino

O Tricolor anunciou, ainda, a construção de um CT exclusivo para as ‘Panteras’. O espaço contará com alojamentos, academia, quatro campos, sendo dois oficiais e um com capacidade para 3 mil torcedores. Além de toda estrutura necessária para o desenvolvimento dessas jogadoras.

“Tomamos todo cuidado para aguardar a hora certa de começar esse projeto para que seja importante e de grande relevância do Botafogo. A WSA tem uma reputação muito boa no mercado e não iria se aventurar em algo que não fosse duradouro. O clube possui dois alojamentos. Um será destinado para as categorias de base. E outro, que possui aproximadamente 12 apartamentos, vamos deixar exclusivamente só para o futebol feminino”, conclui Adalberto.

A iniciativa marca também o comprometimento do Botafogo Futebol SA com as exigências impostas pela CBF que pretende incluir nos regulamentos que todas as agremiações das Séries A, B e C do Brasileiro promovam o crescimento do futebol feminino.