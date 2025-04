Santos planeja mudar partida contra o Ceará para o Morumbis

A diretoria do Santos estuda mudar o local da partida contra o Ceará, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A ideia é transferir o jogo da Vila Belmiro para o Morumbis, na capital paulista. A partida está marcada para o dia 12 de maio, uma segunda-feira, às 20h (de Brasília).

Por se tratar do jogo que encerra a rodada, as autoridades não preveem problemas de segurança. As demais equipes do estado atuarão no sábado e no domingo.

VEJA: Cesar Sampaio mexe no Santos e faz escalação parecida com a de Neymar

O Santos também avalia a possibilidade de mandar o confronto no Allianz Parque ou na Neo Química Arena. No entanto, o estádio do Palmeiras pode se tornar inviável, pois receberá shows da banda System of a Down no fim de semana. A informação sobre a possível mudança foi divulgada pelo site Trivela.

Na atual gestão de Marcelo Teixeira como presidente, o Santos já disputou duas partidas na capital. Ambas ocorreram no ano passado, durante o Paulistão: a vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, no Morumbis, pela décima rodada da fase de grupos, e o triunfo por 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela semifinal.

O clube já iniciou conversas para mandar mais jogos no Pacaembu, mas as negociações ainda não avançaram. Em termos de arrecadação, o primeiro jogo na capital atraiu 50.132 torcedores e gerou um lucro de R$ 883.247,61. Já na semifinal, 44.804 pessoas estiveram presentes, resultando em um lucro de R$ 771.485,73 para o clube.

Antes da partida contra o Ceará, o Santos volta a campo na Vila Belmiro no próximo domingo (27), para enfrentar o Bragantino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.