Corinthians e Dorival Júnior estão otimistas por acerto

Tanto Corinthians como o técnico Dorival Júnior estão otimistas por um acerto positivo. Na noite desta quinta-feira (24), dirigentes do Timão e o empresário do treinador, Edson Khodor, farão uma nova reunião, em São Paulo, para ajustar os detalhes da negociação. A proposta do clube é de um contrato até o fim de 2026, quando acaba o mandato do presidente Augusto Melo.

Após dias em Florianópolis, o diretor Fabinho Soldado voltou a São Paulo para acompanhar o Corinthians nesta quinta-feira (24/4). A equipe encara o Racing-URU, na Neo Química Arena, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Apesar de retornar sem um treinador, o dirigente se mostrou bem confiante para um desfecho positivo.

Apesar das incertezas, Corinthians e Dorival ainda estão otimistas quanto a um acerto na reunião desta quinta-feira, para que a assinatura do contrato possa ser feita ainda na manhã desta sexta. Só uma reviravolta nas negociações pode impedir o acerto.

Dorival Júnior está livre no mercado desde o final de março, quando saiu do comando da Seleção Brasileira, após a goleada sofrida para a Argentina por 4 a 1, no dia 25. Seu último trabalho por clubes foi no São Paulo, durante a temporada de 2023, quando conquistou o título da Copa do Brasil.

Outras opções

Caso não ocorra um desfecho positivo, o Corinthians, afinal, já avalia outras opções no mercado. O técnico Luís Castro foi um nome levantado nos bastidores. No entanto, a família do treinador português não deseja voltar ao Brasil no momento, além disso ele ainda teria que pagar multa ao Al Nassr. Isto também dificulta um acerto com o Corinthians.

