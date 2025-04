Craques do futebol promovem seletivas para jovens atletas no Brasil

Ronaldinho Gaúcho idealizou o Manual do Bruxo - (crédito: Foto: Divulgação/Manual do Bruxo)

Ex-jogadores da Seleção Brasileira e craques do futebol estão à frente de projetos voltados à descoberta e formação de novos talentos na modalidade. Assim, Ronaldinho Gaúcho, Tamires, Júlio César e Luiz Gustavo participam de programas que aliam seletivas presenciais ao uso de plataformas digitais e Inteligência Artificial (IA), com o objetivo de ampliar o alcance e a eficiência dos processos de avaliação.

Manual do Bruxo

Lançado no início de 2025, o Manual do Bruxo, idealizado por Ronaldinho Gaúcho, propõe um ecossistema de ensino dividido em três etapas: vídeo-aulas voltadas ao desenvolvimento técnico e criativo, seletivas presenciais e a escolha final dos participantes pelo próprio ex-jogador.

Segundo a organização, o projeto “visa devolver a magia ao futebol mundial” e já conta com mais de 300 mil inscritos ao redor do mundo. Os participantes também têm acesso a aulas com o analista tático Diego Vieira, CEO da Outlier FC, que atua com atletas como Endrick (Real Madrid), Andreas Pereira (Fulham) e Talles Magno (Corinthians).

“É gratificante vermos o sucesso deste projeto, uma vez que buscamos proporcionar as mesmas chances a todos os jovens atletas. O Manual do Bruxo é um ecossistema de ensino que visa ajudar os alunos a conquistarem os seus sonhos no mundo do futebol com as dicas valiosas de um ídolo da seleção brasileira e do futebol mundial”, afirma Leandro Almeida, vice-presidente de operações da iniciativa.

Projeto Estrelas

No futebol feminino, o projeto Estrelas tem a lateral Tamires como líder e busca desenvolver jogadoras com idades entre 9 e 17 anos. O programa oferece suporte médico, odontológico e nutricional, além de treinamentos esportivos. Atualmente, 120 atletas participam da iniciativa, que já beneficiou mais de 3 mil meninas, sendo que 78 delas foram encaminhadas para clubes nacionais e internacionais.

“Estamos muito orgulhosas com o trabalho realizado e os resultados que tivemos. Durante nossa trajetória, levamos jogadoras para clubes de destaque, como Corinthians, São Paulo e Ferroviária, o que atesta a credibilidade que temos na indústria esportiva. Estamos comprometidas em formar integralmente as meninas, não apenas como atletas, mas como pessoas. Em 2024, iniciamos o trabalho com a categoria sub-10, faixa etária que grande parte dos clubes ainda não trabalham, com objetivo de ampliar as oportunidades das promessas da modalidade”, diz Camila Estefano, gerente geral do projeto.

App CUJU

Já no campo das tecnologias aplicadas ao esporte, o volante Luiz Gustavo participa do desenvolvimento do aplicativo CUJU, voltado à avaliação técnica de jovens jogadores por meio de exercícios com análise via IA. O ex-goleiro Júlio César atua como embaixador da plataforma.

O aplicativo analisa vídeos enviados pelos usuários e os posiciona em rankings, com sugestões de melhorias baseadas no desempenho. Os treinos podem ter repetição e reavaliação, permitindo que os atletas acompanhem suas evoluções.

“O CUJU é movido pela ideia de criar participação, visibilidade, objetividade e condições iguais para todos no futebol. Grandes talentos em potencial são excluídos do processo de análise, mal avaliados ou simplesmente ignorados em todo o mundo. Clubes e olheiros, por outro lado, são cada vez mais forçados a competir por jovens atletas. Os recursos financeiros são distribuídos de forma desigual e é impossível estar em todos os lugares”, afirma Sven Müller, CMO da ROGON, empresa por trás da plataforma.

“As soluções de IA não devem substituir olheiros e avaliações humanas. Em vez disso, os processos serão significativamente aprimorados e individualizados. Uma grande quantidade de informações pode ser processada de forma inteligente e entregue precisamente de acordo com as necessidades do clube. O scout do amanhã será inter-regional, eficiente e as decisões serão mais orientadas por dados e mais bem informadas”, complementa o executivo.

