Valladolid, de Ronaldo Fenômeno, leva goleada do Betis de Antony e é rebaixado

Jogadores do Valladolid não seguram o choro com a queda matemática para a Segunda Divisão - (crédito: Foto: Fran Santiago/Getty Images)

O Valladolid, clube do qual Ronaldo Fenômeno é acionista majoritário, está rebaixado mais uma vez. Nesta quinta-feira (24), o time sofreu goleada por 5 a 1 do Betis e não tem mais condições matemáticas de alcançar o Alavés, primeira equipe fora do Z3 do Campeonato Espanhol. Desse modo, a próxima temporada do time será na Segunda Divisão de La Liga.

Esta, aliás, é a terceira queda do Valladolid nas últimas cinco temporadas. Mas a campanha atual é a pior desde que o ex-jogador brasileiro comprou o clube em 2018. Afinal, ocupa a lanterna, com 16 pontos em 33 jogos, 14 a menos do que o primeiro rival à sua frente na tabela.

Além disso, são sete derrotas nas últimas sete rodadas. O revés desta quinta, frente ao Betis do brasileiro Antony, foi o que selou o rebaixamento e, portanto, o mais doloroso.

O Valladolid largou em desvantagem no placar com um gol de Jesús Rodriguez, mas chegou a buscar o empate com Chuki no fim da primeira etapa. Contudo, no segundo tempo, “a vaca foi para o brejo”. Cucho Hernández, Isco, Perraud e Ezzalzouli anotaram os outros gols do time de Sevilha, que chegou tranquilamente ao 5 a 1.

Com o resultado, o Betis assume provisoriamente a quinta posição, agora com 54 pontos, dois a mais do que o Villarreal, sexto na tabela e que tem um jogo a menos.

