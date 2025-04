Corinthians supera expulsão de Félix Torres e vence a primeira na Sul-Americana

O Corinthians venceu pela primeira vez na Sul-Americana. Mas não foi fácil. Para conquistar a primeira vitória, no entanto, o Timão jogou com um a menos desde os 14 minutos do primeiro tempo. Apesar da desvantagem, venceu o Racing, do Uruguai, por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), na Neo Química Arena, pela 3ª rodada da fase de grupos. Romero fez o gol do alívio.

Veja a classificação da Sul-Americana!

Com a vitória, o Corinthians chegou a quatro pontos, mas ocupa o terceiro lugar e segue fora da zona de classificação para as oitavas de final e dos playoffs. O Huracán, da Argentina, lidera com sete, enquanto o América de Cali, da Colômbia, tem cinco. O Timão volta a campo contra o Flamengo, domingo (27), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 6ª rodada do Brasileirão.

Félix Torres é expulso e complica o Timão

O Corinthians se complicou no início da partida. Apesar do favoritismo e do apoio da torcida, o Timão entrou em campo tendo dificuldades para assimilar a formação escolhida pelo técnico interino Orlando Ribeiro. Assim, o Racing levou perigo duas vezes com Santiago Ramírez. Na primeira tentativa, Hugo Souza defendeu. Já na segunda, chegou a balançar as redes. Entretanto, o gol foi anulado por toque de mão.

A situação ficou ainda mais complicada para o Corinthians quando Félix Torres foi expulso. O zagueiro deu uma forte entrada no meio-campo e recebeu cartão vermelho, aos 14 minutos. Com a expulsão, o Timão precisou se reorganizar. Assim, conseguiu equilibrar as ações, mesmo com um a menos. Memphis Depay ditou o ritmo da equipe e criou boas oportunidades, mas faltava acertar o alvo.

Corinthians é superior na etapa final e vence

O Corinthians começou a etapa final do jeito que terminou o primeiro tempo. Controlando as ações, o Timão abriu o placar com Romero, aos nove minutos, após cruzamento de Memphis Depay. O clima esquentou após o gol. Na saída de bola, o time uruguaio perdeu a posse rápido e parou Breno Bidon com falta dura. Assim iniciou um empurra-empurra, que foi controlado pelo árbitro com cartões.

Na reta final, o Corinthians sentiu o desgaste. Se faltava força, no entanto, não faltava vontade. O Racing incomodou e quase empatou aos 41 minutos, mas Hugo Souza defendeu. No mesmo lance, o goleiro deu rebote, mas Matheuzinho tirou em cima da linha. A falta de qualidade do rival, no entanto, não foi capaz de evitar a vitória valente do time paulista.

Corinthians 1 x 0 Racing-URU

Copa Sul-Americana – 3ª rodada da fase de grupos

Data: 24/04/2025

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, Breno Bidon (Maycon, min. 32’/2ºT) e Carrillo (José Martínez, min. 21’/2ºT); Memphis Depay, Romero (Charles, min. 43’/2ºT) e Yuri Alberto (Igor Coronado, min. 43’/2ºT). Técnico: Orlando Ribeiro

Racing-URU: Amadé; Cotugno, Gastón Bueno, Monzón (Pinela, min. 24’/2ºT), Martín Ferreira e Espinosa (Matías Fonseca, min. 22’/2ºT); Cairus, Lucas Rodríguez e Bosca (Vázquez, min. 13’/2ºT); Santiago Ramírez (Severo, intervalo) e Tomatis (Agustin Pereira, min. 22’/2ºT). Técnico: Cristian Chambian

Gols: Romero, aos 9′ do 2ºT (1-0)

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Assistentes: Ricardo Baren (EQU) e Edison Vazquez (EQU)

VAR: Bryan Loaiza (EQU)

Cartões amarelos: Memphis Depay, Raniele e Breno Bidon (COR); Monzón e Pinela (RCM)

Cartões vermelhos: Félix Torres (COR)

