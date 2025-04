Grêmio cede empate para Godoy Cruz na estreia de Mano Menezes

Em duelo direto pela liderança e na estreia de Mano Menezes, o Grêmio empatou com o Godoy Cruz por 2 a 2, nesta quinta-feira (24), pela terceira rodada do Grupo D da Sul-Americana, no Estádio Malvinas Argentinas, na Argentina. Edenílson abriu o placar no primeiro tempo, mas Auzmendi deixou tudo igual após falha da zaga brasileira já na etapa final. Aravena, entretanto, deixou os tricolores à frente do placar, mas Barrea selou o resultado final. O Imortal teve um primeiro tempo seguro, porém teve queda de rendimento na segunda etapa e ficou vulnerável.

Com o resultado, o Grêmio e Godoy Cruz ficam com sete pontos no grupo D da Sul-Americana. Os argentinos ficam em primeiro lugar por conta do saldo de gols. Do outro lado, Sportivo Luqueño e Atlético Grau somam apenas um ponto. Agora, o Tricolor se concentra na sexta rodada do Brasileirão. A equipe enfrenta o Vitória no domingo (27), às 18h30, no Barradão.

Eficiência

Fora de casa, o Grêmio teve um primeiro tempo seguro e foi para o vestiário com resultado positivo. A equipe de Mano Menezes viu o Godoy Cruz ficar com a maior posse de bola, porém sem grande agressividade e pouca variação de jogadas. A melhor chance aconteceu em lance em que Volpi pegou a bola em dois tempos. Do lado Tricolor, as chances aconteceram após insistência de seus atacantes. A primeira oportunidade aconteceu logo no início do jogo com Cristian Olivera, mas bateu para fora. Depois disso, o dinamarquês Braithwaite roubou a bola na aentrada da área argentina e serviu Edenílson para abrir o placar. Depois disso, o Imortal focou na marcação e se saiu bem.

Que falha!

Os times voltaram para o segundo tempo com modificações. O Godoy Cruz assustou logo aos cinco minutos com Andino, mas estava em posição irregular. Na sequência, Barrea também teve chance, mas Kannemann afastou o perigo. O Grêmio respondeu com Aravena, mas chutou para fora após o belo levantamento de Lucas Esteves em cobrança de falta. Porém, os argentinos buscaram o gol a todo momento. Após falha da marcação de Jemerson, Auzmendi encobriu Tiago Volpi de cabeça. Tentando mostrar uma reação, o Grêmio fez uma boa jogada com Cristian Olivera. Braithwaite chutou de dentro da área, mas o goleiro fez grande defesa.

Fim dramático

Depois do gol, o Godoy Cruz subiu as linhas e colocou uma certa pressão, com cruzamentos e finalizações de fora da área. No entanto, o Grêmio se postou para os contra-ataques. E deu certo. Aos 38 minutos, Cristian Olivera arrancou em velocidade e passou para Aravena. Ao entrar na área, o chileno bateu de cavadinha na saída de Petroli e colocou o Tricolor de novo à frente do placar. Mas os argentinos não diminuíram o ritmo. Após cobrança de lateral, Viery afastou a bola, que sobrou nos pés de Barrea. O atacante chutou para igualar o placar novamente. Já nos acréscimos, Auzmendi colocou uma bola na trave e quase virou o placar.

GODOY CRUZ 2×2 GRÊMIO

3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana

Data: 24/04/2025

Local: Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (ARG)

Gols: Edenílson, 34’/1°T (0-1); Auzmendi, 17’/2°T (1-1); Aravena, 35’/2°T (1-2) e Barrea, 40’/2°T (2-2)

GODOY CRUZ (ARG): Petrolli; Arce, Mendoza, Rossi (Martínez Dupuy, 44’/2°T), Meli; Altamira, Poggi (Leyes, intervalo), Abrego, Nicolás Fernández (Pascual, 13’/2°T), Andino (Yáñez, 44’/2°T); Barrea e Juan Pérez (Auzmendi, 13’/2°t). Técnico: Esteban Solari.

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote, 38’/2°T), Jemerson, Kannemann, Lucas Esteves; Dodi (Cuéllar, 21’/2°T), Villasanti, Edenílson (Aravena, 11’/2°T), Monsalve (Cristaldo, intervalo), Cristian Olivera (Viery, 38’/2°T) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Francisco Gilabert (CHI)

Auxiliares: Alejandro Molina (CHI) e Carlos Venegas (CHI)

VAR: Franklin Congo (EQU)

Cartão Amarelo: Arce, Poggi (GOD)

Cartão Vermelho: Esteban Solari (GOD)

