Santos não chega a acordo com Ramón Díaz e não se empolga com possibilidade de Emiliano

Emiliano Díaz teve nome cogitado no Santos após recusa do pai

Ramón Díaz não será o novo treinador do Santos. O argentino não quer assumir um novo trabalho logo após deixar o Corinthians. Com a recusa, houve uma possibilidade de negócio com seu filho, Emiliano Díaz, mas o Peixe não quis avançar na negociação.

O nome de Ramón surgiu por indicação de pai de Neymar. Nesta semana, o clube teve uma reunião com a família Díaz, por intermédio do empresário André Cury. Emiliano, que surgiu como uma possibilidade, sempre ganhou destaque nos trabalhos recentes do pai e entende que está na hora de arriscar uma carreira solo.

Com a definição adiada para a próxima semana, o Santos não descarta uma solução caseira para o cargo. César Sampaio terá seu desempenho avaliado na partida contra o Bragantino, no próximo domingo (30). Uma vitória, somada a um bom desempenho, pode garantir que o técnico seja efetivado no comando do Alvinegro.

