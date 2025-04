Palmeiras vence Bolívar na altitude e segue 100% na Libertadores

Estêvão e Flaco López são os artilheiros do Palmeiras na temporada com sete gols cada um - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol)

O Palmeiras venceu o Bolívar por 3 a 2, nesta quinta-feira (24), e manteve os 100% de aproveitamento na fase de grupos da Libertadores. Mesmo na altitude de La Paz, na Bolívia, a 3,6 mil metros acima do nível do mar, o Verdão fez um grande primeiro tempo e abriu boa vantagem com gols Flaco López e Estêvão, aniversariante do dia. Na segunda etapa, os bolivianos buscaram o empate com dois gols de Fábio Gomes, ex-São Paulo e Vasco. Contudo, Maurício, que entrou na vaga de Estêvão, que chegou a vomitar devido aos efeitos da altitude, confirmou a vitória fora de casa.

Dessa maneira, o Palmeiras chegou a três vitórias nas três primeiras rodadas do Grupo G da Libertadores. O Verdão deu um grande passo rumo à classificação e tem seis pontos de vantagem para o vice-líder Cerro Porteño, que ainda entra em campo nesta terceira rodada da fase de grupos. Além disso, o time comandado pelo técnico Abel Ferreira chegou a sete vitórias consecutivas somando todas as competições.

Mesmo na altitude, Flaco López teve uma grande atuação e foi o destaque do Palmeiras no jogo. Ele participou diretamente nos três gols da equipe e fez sua melhor partida com a camisa alviverde. Além disso, ele e Estêvão estão empatados na artilharia do clube na temporada, com sete gols para cada um.

Por outro lado, o Bolívar teve sua primeira derrota em casa nesta edição da Libertadores. Com o resultado, o time boliviano segue com três pontos, na terceira posição do Grupo G.

O jogo

O Palmeiras fez um grande primeiro tempo e levou a vantagem de 2 a 0 para o vestiário. A estratégia do técnico Abel Ferreira funcionou e o time aproveitou os contra-ataques para encaminhar a vitória. Flaco López abriu o placar aos 18 minutos, Estêvão ampliou aos 44 e Facundo Torres, aos 47, ainda acertou a trave. Por outro lado, o Bolívar teve somente uma chance de perigo, defendida por Weverton.

Na volta do intervalo, o Bolívar tentou marcar presença no campo ofensivo e a pressão surtiu efeito. Dessa forma, aos 10 minutos, Fábio Gomes diminuiu para o time boliviano. O Palmeiras, por outro lado, sentiu a parte física e não conseguiu aproveitar os espaços deixados pelo time boliviano. Assim, os donos da casa cresceram no jogo e pressionaram os brasileiros. Até que, aos 23 minutos, em novo cruzamento na área, Fábio Gomes subiu mais que a zaga palmeirense e marcou o segundo no jogo para confirmar o empate.

Contudo, no pior momento do Palmeiras no jogo, Flaco Lópes fez uma grande jogada e Maurício aproveitou a sobra de bola para recolocar o time paulista em vantagem.

BOLÍVAR 2X3 PALMEIRAS

Terceira rodada da fase de grupos da Libertadores

Data e horário: 24/4/2025, às 19h (de Brasília).

Local: Hernando Siles, La Paz (BOL).

BOLÍVAR: Lanzillotta; Yomar Rocha (Saavedra, aos 29′ do 2t), Jesús Sagredo, Quinteros, Ervin Vaca; Justiniano, Robson Matheus (Jhon Velásquez, no intervalo) e Ramiro Vaca; Melgar (Dorny Romero, aos 29′ do 2t), Fábio Gomes e Pato Rodríguez. Técnico: Flavio Robatto.

PALMEIRAS: Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Felipe Anderson, aos 28′ do 2t) e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez (Allan, aos 39′ do 2t) e Facundo Torres (Lucas Evangelista, aos 39′ do 2t); Estêvão (Maurício, aos 13′ do 2t), Vanderlan (Benedetti, aos 28′ do 2t) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Gols: Flaco López, aos 18′ do 1t (0-1); Estêvão, aos 44′ do 1t (0-2); Fábio Gomes, aos 10′ do 2t (1-2); Fábio Gomes, aos 23′ do 2t (2-2); Maurício, aos 27′ do 2t (2-3).

Árbitro: Yael Falcon (ARG).

Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Cristian Navarro (ARG).

VAR: Hernan Mastrangelo (ARG).

Cartões amarelos: Felipe Anderson (PAL)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.