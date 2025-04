‘Era uma obrigação’, diz Romero após vitória do Corinthians na Sula

Com gol de Ángel Romero, o Corinthians conquistou sua primeira vitória na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (24). O Alvinegro bateu o Racing-URU por 1 a 0 na Neo Química Arena. Com o resultado, o Timão segue vivo no torneio continental ocupando a terceira colocação do Grupo C, com quatro pontos.

O time paulista, aliás, jogou com um a menos desde os 15 minutos, quando Félix Torres foi expulso por entrada violenta no adversário. Após a partida, o atacante paraguaio comentou sobre a importância do triunfo.

“A gente precisava ganhar hoje. É uma vitória importante. Deixamos pontos aqui contra o Huracán e também não conseguimos a vitória na Colômbia, então hoje a gente precisava ganhar. Era uma obrigação ganhar de qualquer jeito e hoje foi do jeito do Corinthians. A gente tentou, a expulsão dificultou muito, mas tentamos bastante para levar os três pontos que vai ajudar muito para subir na tabela”, analisou Romero, atacante do Corinthians.

Agora, o Timão volta a campo pela Sul-Americana apenas no dia 6 de maio, contra o América de Cali, pela quarta rodada do torneio. Antes disso, encara o Flamengo pelo Brasileirão no próximo domingo (27), o Novorizontino pela Copa do Brasil na quarta-feira (30) e, novamente pelo Campeonato Brasileiro, recebe o Internacional no dia 3 de maio.

