Lucas Moura volta a trabalhar com bola e aumenta expectativa por retorno no São Paulo

Lucas Moura deu mais um passo na recuperação para voltar aos gramados. Nesta quinta-feira (24), o meia participou do treino junto com os demais jogadores do São Paulo que não viajaram para o Paraguai. Essa foi a primeira atividade do atleta desde a sua lesão, na semifinal do campeonato paulista, há mais de um mês.

A expectativa é que Lucas Moura retorne aos gramados contra o Náutico, pela Copa do Brasil, na próxima semana. Totalmente recuperado de um trauma no joelho esquerdo, o jogador agora busca aprimorar o condicionamento físico. Uma confirmação sobre o retorno do astro deve acontecer na segunda (28).

O jogador está fora do time desde que se machucou em 10 de março, na eliminação do Tricolor contra o Palmeiras na semifinal do Paulistão. A frequência das dores, inclusive, foi o impeditivo para que ele retornasse antes.

Apesar do retorno de Lucas, o São Paulo ainda terá outros desfalques. Afinal, Oscar (lesão na posterior da coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Arboleda (sobrecarga muscular), Pablo Maia (cirurgia ligamentar no tornozelo direito) e Calleri (ruptura no LCA do joelho esquerdo) estão no departamento médico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.