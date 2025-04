Igor Jesus, do Botafogo, sobre o Mundial: ‘Objetivo é ser campeão’

Centroavante do Botafogo e um dos destaques da equipe do técnico Renato Paiva, Igor Jesus revelou, em entrevista ao site oficial da Fifa, como enxerga a possibilidade de disputar um Mundial de Clubes pelo Mais Tradicional. De junho a julho, nos Estados Unidos, o Glorioso, como último campeão da Copa Libertadores, vai disputar o torneio internacional, contra o Seattle Sounders (EUA), Paris Saint-Germain (FRA) e Atlético de Madrid (ESP). E o objetivo da Estrela Solitária é não ser coadjuvante. Bem mais do que isso, segundo o camisa 99.

“Toda equipe quer entrar para vencer. Estamos ansiosos para chegar ao Mundial, porque é uma competição muito importante para nós e sabemos a qualidade que temos. Tenho certeza de que vamos entrar lá e fazer o nosso melhor para alcançar o objetivo de ser campeão”, almeja o centroavante alvinegro.

Jesus não vê a hora de entrar em campo, na terra do Tio Sam. Ele garante que o time está pronto para encarar norte-americano, franceses e espanhóis.

“Muito feliz de ter essa oportunidade de disputar um campeonato tão grandioso, não somente para nós, mas para todos os clubes. Somente os campeões disputam o Mundial. São as melhores equipes da Europa, do Brasil. Tenho certeza de que estamos preparados para a competição. Faremos uma boa campanha”, projetou.

Outra meta do time alvinegro, conforme lembrou Jesus, é levar o nome do Botafogo nas alturas e fazer bonito diante do olhar da comunidade internacional do futebol.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.