NBB: Brasília perde do São Paulo e sai na atrás nas oitavas de final

Ricardo Fischer foi fundamental na vitória do São Paulo contra o Brasília na primeira partida das oitavas de final do NBB - (crédito: Rubens Chiri/SPFC)

O Brasília voltou aos playoffs com derrota e perdeu para o São Paulo por 66 x 62, pelo primeiro jogo das oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB), nesta quinta-feira (24/4), no Morumbi. A equipe candanga teve chance de abrir a série com vitória, mas desperdiçou posses importantes na reta final do jogo e saiu atrás no mata-mata. É o sexto revés consecutivo dos representantes da capital, considerando os últimos compromissos da temporada regular.

Em uma partida marcada pelas defesas firmes, o maior pontuador do Brasília foi o armador Lucas Lacerda, com apenas 14 pontos. O único outro jogador da equipe que passou da casa da dezena foi o ala Daniel Von Haydin, com 10 pontos e 10 rebotes. Do outro lado, o cestinha do confronto foi o veterano Corderro Bennett, autor de 19 pontos. O pivô Ansaloni e o ala estadunidense Malcolm Miller somaram mais 12 cada, além de 8 pontos importantes de Ricardo Fischer, ex-jogador do time do DF.

“A gente está bem confiante no nosso plano. Tomamos algumas decisões erradas que custaram caro, mas estamos confiantes que vamos levar essa série. A gente nos vê em Brasília e lá somos muito fortes, então não vamos abaixar a cabeça e acreditamos que vamos levar essa série”, contou Von Haydin à DPC TV.

O Brasília não teve uma noite inspirada nas bolas de três. Foram apenas 8 acertos em 35 tentativas, equivalente a 22,9% de aproveitamento. Ainda assim, a equipe encontrou outras formas de pontuar, mas no fim esbarrou nos veteranos do São Paulo, que souberam administrar a reta final do jogo, com faltas cavadas e controle do relógio.

Com o resultado, o Brasília começa as oitavas de final atrás por 0 x 1, mas terá dois jogos seguidos em casa para buscar a virada. A próxima partida será na segunda-feira (28/4), às 20h, no Nilson Nelson. O terceiro compromisso será na quarta-feira (30/4). Avança às quartas de final a equipe que vencer três vezes.

“A torcida é muito importante para nós. Contamos com a presença de todos para lotar o ginásio. Que a gente possa fazer um grande jogo e virar a série. Confiem na gente, porque estamos confiantes”, acrescentou Von Haydin.



O jogo

Especialista nas bolas de três, o Brasília começou a partida com a mão descalibrada no fundamento e precisou buscar alternativas. Foi somente um acerto em dez chutes. A equipe mudou o estilo de jogo e aproveitou as infiltrações para se manter no páreo, enquanto o São Paulo cadenciava o ritmo e conseguiu ficar na frente por 17 x 15.

O equilíbrio permaneceu nas parciais seguintes, com as duas equipes cada vez mais físicas. Tanto o segundo quanto o terceiro quarto terminaram empatados em 16 x 16. Pelos candangos, quem manteve o time no páreo foi Gemadinha, com 9 pontos. Já pelos paulistas, Bennett somou 14.

No último período que a situação esquentou de vez. Liderados por 10 pontos de Lucas Lacerda, o Brasília chegou a assumir a liderança restando poucos minutos para o fim, mas então a experiência do São Paulo falou mais alto.

Com nove jogadores acima dos 30 anos de idade no elenco, o tricolor controlou o ritmo e aproveitou deslizes dos brasilienses. Primeiro, Anton Cook foi desarmado por Ricardo Fischer, que conseguiu uma bandeja sozinho para somar dois pontos. Depois, Gui Santos recebeu uma falta técnica por invadir o garrafão antes do permitido em um lance livre quando a partida estava 63 x 62, dando mais duas oportunidades de bonificação ao adversário. Com pouco tempo no relógio, os donos da casa foram certeiros da linha e conseguiram fechar o confronto em 66 x 62.