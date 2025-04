Wesley Natã se torna primeiro nascido em 2008 a estrear no Fluminense

Wesley Natã se tornou o primeiro jogador nascido em 2008 a estrear no profissional do Fluminense - (crédito: - Foto: Lucas Merçon / Fluminense FC)

A fábrica de Xerém trabalha a todo vapor. O atacante Wesley Natã se tornou o primeiro jogador nascido em 2008 a estrear pelo profissional do Fluminense. O jovem, de 17 anos, entrou em campo durante o segundo tempo do empate com o Unión Española, do Chile, na quarta-feira (23), fora de casa, pela 3ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Dessa forma, já entrou para a história.

Uma das joias da “Esquadrilha 07”, Wesley Natã também foi o único jogador nascido em 2008 a integrar o elenco do Fluminense na Copinha, em janeiro. No ano passado, atuou pelas categorias sub-16, sub-17 e sub-20, sempre tendo algum papel de destaque, apesar da pouca idade.

Wesley Natã foi o terceiro jogador da “Esquadrilha 07”, geração de Xerém que conquistou o título do Brasileirão e Copa do Brasil sub-17 no ano passado, a estrear pelo profissional. Antes, os atacantes Isaque e Riquelme Felipe também receberam oportunidades, ainda com Mano Menezes no comando. A dupla, inclusive, se recupera de lesão e deve retornar em breve.

A Esquadrilha 07

Uma das gerações mais badaladas de Xerém, a “Esquadrilha 07” se tornou a primeira da história do Fluminense a conquistar o Brasileirão e Copa do Brasil de uma categoria no mesmo ano. O feito foi alcançado no sub-17, no ano passado. Assim, superou a “Geração de Ouro” e a “Geração dos Sonhos”, que revelaram nomes como André, Martinelli, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Martins, entre outras joias.

A geração ganhou o apelido de “Esquadrilha 07” em referência ao ano de nascimento dos jogadores do elenco e porque “só tem avião”. Apesar de nascido em 2008, Wesley Natã integrou a equipe. Portanto, era o caçula do time. Apesar de reserva, teve papel importante na temporada e fez gol na final do Brasileirão sub-17.

Em 2022, ainda pelo sub-15, a “Esquadrilha 07” venceu 27 de 34 jogos e sofreu apenas uma derrota, além de marcar 95 gols e sofrer só nove. Dessa forma, conquistou todos os quatro torneios que disputou. Já no ano passado, os Moleques de Xerém estrearam na categoria sub-17 e conquistaram a Copa do Brasil e Brasileirão sub-17.

