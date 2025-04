Willian José marca, Bahia vence e assume liderança na Libertadores

O Bahia segue invicto na Libertadores. Em um jogo muito equilibrado, o Esquadrão de Aço venceu o Atlético Nacional, da Colômbia, por 1 a 0, nesta quinta-feira (24), na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada fase de grupos, com gol de Willian José. Dessa forma, assumiu a liderança da sua chave e ultrapassou o Internacional.

Veja a tabela da Libertadores!

Com o resultado, o Bahia chegou aos sete pontos e assumiu a liderança do Grupo F, ultrapassando o Internacional, agora em segundo com cinco. O Atlético Nacional, por sua vez, é o terceiro, com três. O Esquadrão de Aço volta a campo contra o Palmeiras, no próximo domingo (27), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 6ª rodada do Brasileirão.

Bahia leva a melhor em jogo equilibrado

Do início ao fim, Bahia e Atlético Nacional protagonizaram uma partida muito equilibrada. O time baiano teve o controle das ações e, assim, mais volume. Já os colombianos, por outro lado, tentavam explorar os espaços no contra-ataque. Dessa forma, o primeiro tempo não teve muitas oportunidades. O Tricolor teve a melhor chance com Lucho Rodríguez, mas o veterano goleiro Ospina salvou.

Já na etapa final, o panorama foi um pouco diferente. Apesar do equilíbrio na posse de bola, o Bahia sobrou fisicamente. Enquanto o Atlético Nacional ficou sem perna, a equipe brasileira foi chegando cada vez mais perto da área. Assim, fez 1 a 0 com Willian José, aos 26 minutos. O time colombiano chegou a empatar com Asprilla, aos 40, mas o gol foi anulado corretamente por falta.

Bahia 1 x 0 Atlético Nacional-COL

Libertadores – 3ª rodada da fase de grupos

Data: 24/04/2025

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Erick, min. 30’/2ºT), Jean Lucas (Acevedo, min. 42’/2ºT) e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor, min. 31’/2ºT); Cauly (Ademir, min. 22’/2ºT), Lucho Rodríguez (Willian José, min. 21’/2ºT) e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni

Atlético Nacional: Ospina; Andrés Román (Joan Castro, min. 34’/2ºT), Arias, Tesillo e Camilo Cándido; Campuzano, Uribe e Rivero (Arce, min. 33’/2ºT); Sarmiento (Cardona, min. 16’/2ºT), Morelos (Parra, min. 33’/2ºT) e Asprilla. Técnico: Javier Gandolfi

Gols: Willian José, aos 26′ do 2ºT (1-0)

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

Assistentes: José Cuevas (PAR) e Julio Aranda (PAR)

VAR: Fernando López (PAR)

Cartões amarelos: Santiago Mingo (BAH); Campuzano (ATN)

