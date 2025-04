Vasco anuncia renovação do atacante Rayan até 2026

O Vasco anunciou, na noite desta quinta-feira (24), a renovação de contrato com o atacante Rayan, uma das grandes promessas do clube nos últimos anos. O novo vínculo garante o jogador de 18 anos em São Januário até dezembro de 2026.

Cobiçado por outros clubes, inclusive de fora do Brasil, ele tinha contrato até o fim de 2025. Mas as tratativas que começaram em janeiro para o acerto entre as partes tiveram um desfecho feliz.

O Cruz-Maltino não perdeu a oportunidade de divulgar nas redes sociais a assinatura do atacante, que chegou ao clube com apenas seis anos de idade e passou por todas as categorias de base na Colina até alcançar o profissional em 2023.

Rayan, aliás, foi o jogador mais jovem do século XXI a entrar em campo pelo clube: 16 anos, cinco meses e 16 dias, em um duelo contra o Audax, pelo Campeonato Carioca-2023. Fez seu primeiro gol no time principal no dia 11 de junho, quando tinha 16 anos, 10 meses e 8 dias.

O atacante registra 54 partidas (53 oficiais e um amistoso) desde que se tornou profissional. Marcou seis gols e contribuiu com três assistências. Ele também acumula convocações para a Seleção Brasileira.

Rayan vai bem em 2025

Na temporada atual, sob o comando de Fábio Carille, Rayan disputou 12 jogos até o momento, com três gols: contra União Rondonópolis e Nova Iguaçu, ambos pela Copa do Brasil, e diante do Sport, pelo Brasileirão. Recentemente, o atacante sagrou-se campeão do Sul-Americano Sub-20 pela Seleção, balançando as redes diante de Argentina e Paraguai no hexagonal final.

