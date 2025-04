Cássio falha, Cruzeiro perde para o Palestino e se complica na Sul-Americana

O Cruzeiro se complicou de vez na Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (24), a Raposa perdeu por 2 a 1 para o Palestino, no Chile. O clube mineiro conheceu a sua terceira derrota em três partidas do torneio.

Com o resultado, o clube brasileiro permanece na lanterna do Grupo E, sem somar pontos. Os chilenos lideram a chave, com nove pontos. Nesta situação, o Cruzeiro só briga por uma vaga nos playoffs, com chances mínimas de avançar de forma direta.

Agora, a Raposa foca no próximo desafio, contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, em Uberlândia, no próximo domingo (27). Pela Sul-Americana, a Raposa visita o Mushuc Runa, no Equador, no dia 07 de maio. Já o Palestino vai até a Argentina encarar o Unión Santa Fe.

Cruzeiro joga melhor, mas sai atrás

O Cruzeiro começou melhor, pressionando no campo de ataque e tendo mais posse de bola. Na primeira oportunidade, Gabigol deu passe açucarado para Lautaro, que chutou em cima de Pérez. No rebote, Rodriguinho chutou duas vezes e León salvou quase que em cima da linha.

A Raposa seguiu pressionando e criando oportunidades. Rodriguinho recebeu de Dudu e bateu colocado para fora. Depois, Gabigol deu um belo passe para Lautaro, que tentou driblar Pérez, mas acabou sendo interceptado pelo goleiro. A máxima mais famosa do futebol entrou em ação e os chilenos saíram na frente. Após cobrança de escanteio, Benítez arriscou de fora da área, a bola desviou em Fernández e morreu na rede, abrindo o marcador.

Raposa empata, mas é castigada na sequência

Logo no começo da segunda etapa, o Cruzeiro tomou um susto. Marabel recebeu na cara do gol e acabou mandando para fora. Apesar de os mineiros criarem mais oportunidades, as chances foram mais escassas depois do intervalo.

A primeira grande oportunidade do Cruzeiro aconteceu apenas depois dos 30 minutos. Após cruzamento de Murilo, Kenji ajeitou e Gabigol finalizou para boa defesa de Pérez. Na segunda chance, o empate veio. Wanderson acertou um belo cruzamento na cabeça de Eduardo, que tirou do goleiro e igualou o marcador.

Porém, novamente o susto veio. Após cruzamento na área, Cássio saiu mal, a bola ficou com Parra, que não marcou graças a Fabrício Bruno, que salvou em cima da linha. Só que, na cobrança de escanteio, Arias cabeceou na primeira trave, a bola desviou em Kaio Jorge e o goleiro não salvou, decretando a vitória chilena.

PALESTINO 2 X 1 CRUZEIRO

3ª rodada da Sul-Americana – Grupo E

Data e horário: 24/04/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo, no Chile

Gols: Benítez, 39’/1ºT (1-0); Eduardo, 37’/2ºT (1-1); Arias, 41’/2ºT (2-1)

PALESTINO: Pérez; Espinoza, Ceza, Cristian Suárez e León; Martinez (Zuniga, 38’/2ºT), Julian Fernández, Bryan Carrasco (Meza, 38’/2ºT) e Abrigo (Arias, 31/2ºT); Benítez (Parra, 21/2ºT) e Marabel Técnico: Lucas Bovaglio

CRUZEIRO: Cássio; Romero, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno (Wanderson, 17’/2ºT); Walace, Murilo Rhikiman (Eduardo, 31/2ºT) e Rodriguinho (Kaique Kenji, 17’/2ºT); Dudu (Marquinhos, 17’/2ºT), Lautaro Díaz (Kaio Jorge, 17’/2ºT) e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim

Árbitro: Mathias De Armas (URU)

Auxiliares: Pablo Larena (URU) e Agustín Berisso (URU)

VAR: Diego Dunajec (URU)

Cartões Amarelos: Meza e Marabel (PAL)

