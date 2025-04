Leonardo Jardim admite vergonha pela situação do Cruzeiro na Sul-Americana

Leonardo Jardim cobrou mais efetividade do Cruzeiro após uma nova derrota - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro segue sem pontuar na Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira (24), a Raposa perdeu para o Palestino por 2 a 1, no Chile. O resultado marcou a terceira rodada em três jogos da competição continental, que complicaram a situação celeste no torneio.

Após a partida, Leonardo Jardim não poupou as palavras para demonstrar seu sentimento de frustração. O português definiu que o grupo está envergonhado pela situação no torneio e acredita que o time está abaixo do que pode fazer nos jogos.

“Sinceramente, nos sentimos envergonhados por aquilo que produzimos nessa Sul-Americana. Três jogos e três derrotas. Não há nada que nos esconda, porque nossa produtividade foi muito abaixo daquilo que deveríamos ter executado”, pontuou.

Para Leonardo, o Cruzeiro vinha de um bom momento na temporada, mesmo com a derrota contra o Bragantino, mas recuou na reação no Chile. O português reforçou que sua equipe possui nível para vencer seus adversários na Sul-Americana e enfatizou a frustração com os resultados.

“Nós vínhamos de três jogos positivos, apesar de ter sido um empate, uma vitória e uma derrota. Foram jogos competitivos pelo Brasileiro. Mas hoje demos dois passos para trás. Todo esse nosso efetivo tem qualidade para qualquer adversário deste nível, não desvalorizando as equipes da Sul-Americana, para jogar para ganhar. Por isso não temos que nos esconder. Como disse, foi uma péssima imagem que demos nestes três jogos e, com certeza, estamos frustrados com isso”, ressaltou.

Falhas de Cássio

Pela segunda partida consecutiva, o Cruzeiro sofreu o gol da derrota por conta de uma falha do goleiro Cássio. O treinador não colocou a culpa dos resultados na conta do goleiro e recordou outras situações que poderiam ter sido melhor aproveitadas para um resultado diferente na partida.

“Não podemos assumir a derrota só por um jogador, tivemos várias situações ofensivas que podíamos ter feito outros gols. Tivemos falta de capacidade de duelos em algumas situações, sabíamos da capacidade agressiva da outra equipe e não fizemos. Por isso não podemos resumir tudo isso à situação do nosso goleiro”, afirmou.

