Betinho Marques – Caracas! Coluna de obviedades: o Galo precisou de rodar o elenco e quase rodou

O atleticano segue vendo e lendo sobre o óbvio. Cuca não quer falar de elenco, “mas a pergunta foi boa”. A ideia de comunicar com a Massa do Galo por meio de uma coluna sempre foi para manter a simbiose e a conexão com o torcedor atleticano, mas, principalmente, de fazer o registro temporal do que a alma sente em cada fragmento de vivência no preto e branco.

Porém, assim como na vida, há dias de poucos caracteres ou “poucas ideias”. O que discorrer e gastar para falar de um empate com o 11? colocado do Venezuelano que estava há quatro jogos sem vencer contra o poderoso CAM hexacampeão mineiro?

O que vamos dizer sobre o Atlético flertar com os mesmos e conhecidos problemas de desequilíbrios no elenco e que ficam evidenciados numa peleja contra o Caracas, moleque?

A ideia desse pequeno “escriba” numa coluna sobre o Galo sempre foi conectar a beleza da história atleticana aos quatro ventos para o clube mais lido no Rio de Janeiro depois dos quatro cariocas, assim fui convocado a ser colunista do J10 há quase cinco anos. É de Mário de Castro a Hulk, de Kafunga a Victor, de Reinaldo a Ronaldinho, sem limites para os sonhos galistas.

Galo, polo para todo lado

Mas para que o torcedor se sinta representado minimamente, é preciso transmitir verdade na alegria e na tristeza. Afinal de contas, o atleticano nem é bipolar, ele é tri ou tetrapolar, é polo para todo lado.

Seria um descolamento da realidade vir aqui de gracejo depois de um desempenho tão aquém do CAM pela terceira rodada de uma competição continental após um empate de 1 a 1 contra os “Los Rojos del Ávila”. Não estar “p” da vida ao ver a desimportância que o Atlético deu ao jogo numa Sul-Americana beiraria à alienação dos problemas do clube.

A grande questão é: estamos apenas falando de obviedades. Todo planeta Terra sabe que falta combate e criação no meio-campo para alimentar o ataque e que falta ao Alvinegro desde muito tempo um DRIBLADOR. Mas o Atlético resolveu esperar até a janela de julho e até lá pode ser tarde, mais uma vez.

Não pode ser natural um elenco do Atlético jogar tão mal e, principalmente, os não titulares, escancarem tanto que o discurso falado de “elenco forte” tenha caído por terra num jogo contra o Caracas, moleque.

Todos sabem as necessidades, mas se continuarmos aqui falaremos mais obviedades, afinal, não somos mais inteligentes que ninguém, está tudo na cara do gol para quem quiser ver.

— Um momento, senhor: a diretoria atleticana e a gestão da SAF estão num multiverso vizinho. “Até julho dá tempo”. Aperte jogo da velha para a janela e “entenda o caso”.

O Galo precisou rodar o elenco e quase rodou. Que o Cuca se vire, faça mágica e reze ainda mais, literalmente, no último terço! E que todos saibam: ele NÃO quer mais falar de elenco, “mas a pergunta foi boa”. No fim, escrevi até demais. Até logo!

Galo, som, sol e sal é fundamental

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.