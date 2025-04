Veja os maiores goleiros da história do seu time

O futebol é cercado de clichês. Poucos são verdadeiros. Mas um que é unanimidade para todos é: ”Toda grande equipe começa com um grande goleiro”. E o Brasil sempre foi um grande celeiro de grandes defensores em toda a sua história. Assim, o J10 relembra os maiores arqueiros que o seu time já teve vestindo a sua camisa.

SÃO PAULO – ROGÉRIO CENI

O São Paulo sempre teve a sorte de contar com um grande goleiro embaixo da sua meta. Poy, Waldir Peres, Gilmar, Zetti. Mas como competir com um atleta que briga não só para ser o maior arqueiro do clube, como também o maior jogador da história de uma instituição. Maior goleiro artilheiro do mundo com 131 gols, 1237 partidas durante 25 anos de paixão pelo mesmo escudo. Campeão mundial com a Seleção Brasileira em 2002, bicampeão mundial e da Libertadores em 1993 e 2005. Tricampeão brasileiro em 2006,2007 e 2008. Indicado ao prêmio da Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em 2005, terminando na 11° colocação. Ceni é a síntese do espírito são-paulino: competente, exigente, obstinado e vencedor. Para muitos o maior ídolo do São Paulo de todos os tempos.

PALMEIRAS – MARCOS

Para muitos, um grande goleiro. Para o palmeirense, um santo. Marcos, ou para os íntimos ”São Marcos”, é um dos grandes nomes da história palestrina. Contudo, é verdade que não podemos colocar uma menção honrosa a Emerson Leão. Mas Marcos representava tudo que o torcedor gostaria de ver em campo. Campeão do Mundo com a Seleção Brasileira em 2002, sendo titular e com uma atuação mágica no final, o arqueiro também cansou de encantar pelo Verdão. É o sétimo jogador com mais partidas disputadas na história do clube, com 533, e o segundo goleiro com mais aparições. Além disso, foi responsável direto pela primeira Libertadores do Palmeiras, em 1999, se destacando na disputa de pênaltis. Recusou uma oferta da Inglaterra para jogar a Série B pelo clube. São 13 títulos pelo Verdão. Não é a toa que ganhou um busto nas dependências do clube em 2015.

CORINTHIANS – CÁSSIO

O Corinthians sempre teve uma grande discussão de quem era o seu maior goleiro na história. Afinal, o clube contou com nomes como Gylmar dos Santos Neves, Ronaldo Giovanelli e Dida. Mas a discussão após Cássio. O ”Gigante da Fiel” chegou ao Parque São Jorge como uma aposta em 2012, se firmou em um momento difícil do clube e foi responsável direto pela primeira Libertadores na história do Timão. Mas ele não parou por aí. O arqueiro também teve uma das apresentações mais excepcionais da história do futebol, na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea, com inúmeros milagres e sendo eleito o melhor jogador da decisão e da competição. São 393 partidas com a camisa alvinegra e nove taças, o maior vencedor da história do clube. Eternizado como um dos maiores da história do Sport Club Corinthians Paulista.

SANTOS – GYLMAR DOS SANTOS NEVES

Um tetracampeão mundial. Duas vezes pela seleção (Copas de 1958 e 1962) e duas vezes pelo Santos (1962 e 1963). Em um período de cinco anos Gylmar dos Santos Neves conquistou o que muitos não conseguem conquistar durante a carreira inteira. Apesar de jogar em outros clubes, foi na meta santista que o arqueiro conquistou todos os títulos possíveis na carreira de um jogador de futebol. Foram mais cinco títulos paulistas, três taças do Rio-São Paulo, cinco canecos nacionais, duas Libertadores, dois Mundiais, além de dezenas de outras taças ao lado dos companheiros que fizeram brilhar os olhos de torcedores de todo o planeta. Ao todo foram 331 partidas como goleiro do Santos Futebol Clube. Apelidado de Girafa devido a seu porte esguio, Gylmar era elegante dentro e fora dos campos e se eternizou no mesmo clube que o Rei.

FLAMENGO – RAUL PLASMANN

Amado (anos 20) se tornou uma lenda entre historiadores do futebol brasileiro e é considerado o primeiro craque na posição em nosso país. Julio Cesar é, inquestionavelmente, o goleiro de maior sucesso entre os que já vestiram a camisa rubro-negra, com suas três participações em Copas do Mundo, duas delas como titular. Mas, sem dúvida, para o torcedor e em relação à história do clube, o número 1 é Raul Plasmann, que defendeu o clube de 1977 a 1984 — ou seja, durante toda a fase de ouro da Era Zico. E olha que ele chegou ao fim da carreira, com 33 anos, já que entre 1965 e 1978 defendeu o Cruzeiro com muito sucesso.

BOTAFOGO – MANGA

O jogador cujo aniversário batiza o Dia do Goleiro. Manga era um senhor feudal abaixo das traves. Nome mais laureado da história do Botafogo, tem presença obrigatória na seleção de todos os tempos do Alvinegro. O bicho, contra o Flamengo, era certo. Pelo Internacional, conquistou um bicampeonato brasileiro em uma equipe fantástica. Antes, havia cruzado a fronteira para ser um dos maiores do Nacional-URU, clube pelo qual levou uma Libertadores, um Mundial, além de quatro Uruguaios. Ser ídolo de três gigantes do futebol mundial não é para qualquer um. Manguita ainda seguiria faturando canecos por Coritiba, Grêmio, Operário e Barcelona-EQU, sem contar os três Pernambucanos que ganhou pelo Sport, no início da trajetória no futebol. Nos deixou recentemente. Mas seu legado é inquestionável.

VASCO – MOACYR BARBOSA

Um dos maiores goleiros de sua época e um dos grandes ídolos do Vasco, Moacyr Barbosa teve a imagem ligada à trágica derrota na Copa do Mundo de 1950, quando o Brasil era favorito diante de 174 mil pessoas no Maracanã. Mas, inegavelmente, ainda é considerado o maior goleiro da história do Cruz-Maltino, clube pelo qual defendeu por 11 anos. Morto em 7 de abril de 2000, aos 79 anos, o camisa 1 passou a dar nome ao centro de treinamento vascaíno, em 2020. No ano seguinte, o Museu do Futebol organizou uma exposição para honrar o goleiro. Com o tempo, passou a ser mais citado pelos feitos do que pela suposta falha no gol de Ghiggia. Fez quase 500 jogos pelo Vasco, o mais especial deles o Sul-Americano de 1948, no Chile, quando enfrentou Alfredo Di Stefano. Jogou profissionalmente até 1962, quando se aposentou aos 42 anos.

FLUMINENSE – CASTILHO

O gol do Fluminense sempre esteve em boas mãos. Marcos Carneiro de Mendonça, Batatais, Félix, Paulo Victor e Fábio. Mas há, acima de todos esses nomes, um que a torcida tricolor venera como maior ídolo de todos os tempos. Castilho é jogador que mais vezes vestiu a camisa tricolor, em 704 jogos – destes, 269 sem sofrer gols. Por 18 anos (1947 a 1965) foi titular indiscutível, disputou quatro Copas e pelo amor ao Tricolor amputou parte do dedo mínimo da mão esquerda. Ele não precisava de um dedo, mas sabia que o Flu sempre precisava dele. Um jogador que transcendeu as quatro linhas. Saiu de campo para entrar na história, imortalizado com um busto nas Laranjeiras.

CRUZEIRO – FÁBIO

Os dois goleiros mais relevantes são Raul Plasmann (que ainda tem o status de maior goleiro de um outro grande clube da lista) e Fábio, que hoje defende com muito brilho o Fluminense. mas este último, mato-grossense hoje com 44 anos é o cara. Defendeu a raposa de 2005 a 2021 somando incríveis 976 jogos pelo clube. São 300 jogos a mais do que o segundo colocado (apoiador Dirceu Lopes) e 12 títulos ,incluindo dois brasileiros e três Copas do Brasil. Quando não renovou com o clube, às vésperas do jogo 1.000 saiu aos prantos, e foi para o Fluminense, onde até Libertadores ganhou.

ATLÉTICO MINEIRO – VICTOR

Aqui gera uma grande dúvida, pois é uma disputa cabeça a cabeça, quase uma polarização. Para alguns, João Leite, grande craque nos anos 70 e 80 sempre foi uma unanimidade. Mas desde 2013, quando São Victor fez os milagres que levaram o Galo ao título da Libertadores, ele passou a fazer sombra. Qualquer um dois dois honraria com louvor o Top- 1 do panteão do Galo. Mas para a geração mais nova e pelos títulos relevantes, Victor acaba levando a melhor.

GRÊMIO – LARA

Danrlei é muito lembrado e fica em segundo lugar nesta lista. Mazzaroppi, campeão o mundo em 1983, também recebe destaque. Mas Lara, que defendeu o clube entre 1920 e 1935 é o cara. Hoje, muitos fora do Rio Grande do Sul não o conhece. Mas ele ganhou 15 títulos em 15 anos (4 gaúchos e 11 torneios da cidade, que era muito relevante na época). Não tem mais titulo pois morreu exatamente em 1935 aos 38 anos. E jogando até o fim a vida. Na final do Gaúcho de 35, mesmo com tuberculose, jogou o torneio e, na final, fechou o gol, garantindo o título. Morreria dois anos depois. Para que ninguém tenha dúvida de que ele foi o maior. É o único jogador gremista citado no hino do clube: “Lara, o Craque Imortal, Soube o seu nome elevar. Hoje, com o mesmo ideal, / Nós saberemos te honrar.”

INTERNACIONAL – TAFFAREL

Claudio Taffarel disputou três Copas do Mundo como titular absoluto da Seleção Brasileira. Foi campeão em 1994 e viu seu nome decorado e gritado na ponta da língua dos torcedores por muitos anos, com direito a uma narração emocionante de Galvão Bueno. “Sai que é sua, Taffarel!”. Mas antes de todo o planeta futebol conhecê-lo, Taffarel brilhou com a camisa do Internacional. Apesar de não ter conquistado títulos nacionais, o goleiro foi um dos destaques da final da Copa União de 1987 (equivalente ao Campeonato Brasileiro), onde perdeu a decisão. No ano seguinte, levou o Inter a mais uma final de Campeonato Brasileiro, ficando com o vice-campeonato pela segunda vez consecutiva. Deixou o Colorado em 1990 para fazer história, sendo o primeiro goleiro brasileiro a jogar na Europa, mas nunca saiu da memória do torcedor do Internacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.