Corinthians faz nova reunião com Dorival e mostra confiança por acerto

O Corinthians tinha um importante compromisso nesta quinta-feira (24/4): vencer. E conseguiu, com sufoco, bater o Racing-URU por 1 a 0, na Neo Química Arena, para somar sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. Contudo, logo após a partida, a diretoria já voltou suas atenções para o seu principal objetivo neste momento que é de achar um novo treinador.

Tanto que logo após o duelo contra os uruguaios, o executivo Fabinho Soldado deixou a Neo Química Arena para se encontrar com os representantes de Dorival Júnior em São Paulo. As partes ainda tentam chegar a um acerto financeiro para que depois aconteça a assinatura de contrato. Tanto que ambos estão confiantes para que o acordo saia em breve.

A proposta do Corinthians é de um contrato até o fim de 2026, quando acaba o mandato do presidente Augusto Melo. O empresário Edson Khodor, representante de Dorival Júnior, é quem negocia com Soldado. Sabe-se que o projeto esportivo foi aprovado pelo treinador.

Fabinho Soldado negocia com Dorival Júnior desde terça-feira (22/4), quando foi até Florianópolis, onde reside o treinador, para abrir negociações. As conversas foram interrompidas nesta quinta por conta do jogo do Corinthians. Tanto que o diretor voltou para São Paulo para acompanhar o embate.

Embora não tenha um prazo definido para resolver a questão, o Corinthians quer resolver de forma rápida o impasse. O Timão foi informado também que Dorival rompeu o contrato de trabalho com a CBF, mas ainda discute os termos para a rescisão do contrato de imagem com a entidade. Isso, porém, não é um impeditivo para que ele inicie um novo trabalho agora.

Dorival antes de negociar com o Corinthians

Dorival está desempregado desde março, quando acabou sendo demitido do comando da Seleção Brasileira. Aliás, seus últimos trabalhos no Brasil foram no São Paulo em 2023, quando ganhou a Copa do Brasil e no Flamengo em 2022, onde também ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores.

