Santos precisa pagar multa milionária a Caixinha antes de anunciar novo treinador

O Santos segue sua saga atrás de um novo técnico, mas ainda tem pendências a resolver com seu último treinador. Afinal, o Peixe não tem um acordo com Pedro Caixinha para rescisão contratual do comandante. A multa de responsabilidade do clube é de 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões).

Demitido no dia 14 de abril, Pedro Caixinha ainda não teve seu vínculo encerrado no BID (Boletim Informativo Diário). Assim, enquanto o Santos não pagar a multa rescisória com o português, não pode registrar um novo treinador.

Nos bastidores, a diretoria do Santos entende que essa questão está “um pouco mais atrasada” por pendências com o agente do treinador. O staff gostaria de receber comissão e o clube diverge sobre os valores, que vem sendo mantido em sigilo. Contudo, o Peixe deve parcelar esta quantia com Pedro Caixinha.

O treinador português tinha contrato com o Santos até o fim da gestão de Marcelo Teixeira, em dezembro do ano que vem. Contudo teve o trabalho interrompido depois de começar mal o Brasileirão. Demitido há mais de dez dias, Pedro Caixinha ainda não teve um substituto anunciado. César Sampaio vem atuando de forma interina.

Só depois que chegar a um consenso com Caixinha e essa rescisão for publicada no BID da CBF é que a diretoria poderá entrar com a documentação de contratação de um substituto.

Momento do Santos na temporada

No momento, o Santos figura na zona de rebaixamento do Brasileirão e corre para achar um novo treinador. Contudo, a equipe seguirá com César Sampaio no próximo domingo (27/4), contra o RB Bragantino, na Vila Belmiro, pela quinta rodada do torneio de pontos corridos.

