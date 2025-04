Paiva tem o pior aproveitamento nos oito primeiros jogos pelo Botafogo na Era SAF

Renato Paiva não tem bons números no início de trabalho no comando do Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O técnico Renato Paiva não consegue fazer a engrenagem do Botafogo girar e ter bons resultados neste início de trabalho. Assim, esse cenário incomoda a torcida, pois tudo mudou da água para o vinho em poucos meses. Depois das conquistas da Libertadores e do Brasileirão, o time segue sem rumo e perspectiva de melhora.

De acordo com dados do portal “Sofascore”, o comandante português tem, até aqui, um aproveitamento de 33,3%, o mesmo do início do trabalho de Lucio Flávio em 2023. O treinador soma duas vitórias, dois empates e quatro derrotas, tendo os piores números da era SAF nos oito primeiros jogos.

O desempenho, inclusive, é pior do que técnicos que tiveram vida curta no clube, como Bruno Lage e Tiago Nunes. Um exemplo disso, é que com Renato Paiva, o Alvinegro ainda não venceu longe do Rio de Janeiro e nem marcou gols fora de casa.

Quem teve o melhor aproveitamento nos primeiro oito jogos foi Luís Castro, com 75%, seguido de Artur Jorge, que somou 62,5% e na sequência do trabalho ergueu as taças da inédita Libertadores e do Brasileirão após 29 anos.

Apesar dos números, John Textor deixou claro que confia no trabalho de Paiva e no estilo de jogo que tem implementado até aqui. Na visão do dono da SAF alvinegra, os jogadores não estão executando de maneira adequada e sabem da responsabilidade que têm ao defender o Alvinegro.

Diante disso, o comandante não está pressionado internamente, no momento, apesar da diretoria entender que o desempenho necessita melhorar. Por fim, o foco é fazer a equipe evoluir ao longo da temporada, com a sequência do trabalho, e que os reforços subam de produção.

Aproveitamento no início de trabalho

1º – Luís Castro – 75% – 5 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota

2º – Artur Jorge – 62,5% – vitórias, nenhum empate e 3 derrotas

3º – Bruno Lage – 58,3% – 3 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota

4º – Tiago Nunes – 41,7% – 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas

5º Lucio Flávio – 33,3% – 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas

6º Renato Paiva – 33,3% – 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas

*Dados do portal Sofascore

