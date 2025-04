Luiz Gustavo reage bem a tratamento, mas só deve voltar no segundo semestre

Luiz Gustavo só deve voltar no segundo semestre da temporada - (crédito: Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O futuro de Luiz Gustavo é uma incógnita. Afinal, diagnosticado com um tromboembolismo pulmonar (obstrução de uma artéria do pulmão), o jogador ainda não tem uma data determinada para voltar a jogar pelo São Paulo. Uma coisa, contudo, é certa: ele não vai atuar mais no primeiro semestre desta temporada.

O volante tem contrato com o São Paulo até o fim de 2025 e, em princípio, quer cumprir o restante do vínculo quando estiver liberado pelos médicos. Porém, ele precisa ficar afastado de toda e qualquer atividade física pelo período de três meses. Depois desse tempo, o jogador será avaliado e decidir se vai seguir jogando ou não.

Luiz Gustavo tem tomado uma medicação para o tratamento de anticoagulação. O objetivo é tentar dissolver o trombo. Por causa do remédio, ele não pode fazer atividades físicas que tenham risco de causar algum sangramento. O jogador tem passado por exames periódicos para ser monitorado. Empresário do jogador, o agente Rogerio Messias, diz que o atleta vem reagindo bem.

“Por causa da medicação, tem essa inatividade de três meses. Mas o Luiz está se sentindo cada vez melhor, o importante é que o organismo dele está reagindo e respondendo bem à medicação. E não há ideias prematuras. Neste momento, o foco é reestabelecer a saúde. Teremos uma parada de Copa do Mundo de Clubes da Fifa neste ano, então depois deste período veremos como ele estará. Mas ele não pensa em aposentadoria, a ideia é terminar o ano em alto estilo, contribuindo para o São Paulo”, informou o staff.

Luiz Gustavo será avaliado

O período determinante para o volante acontecerá durante o Mundial de Clubes, que acontece entre 15 de junho e 13 de julho. Afinal, o Campeonato Brasileiro estará sendo paralisado e o jogador terá tempo para avaliar sua condição física e saber se vai continuar jogando profissionalmente ou não.

