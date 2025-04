Hugo Souza celebra retorno e se mostra animado para trabalhar com Dorival

O torcedor do Corinthians se mostrou mais aliviado nesta quinta-feira (24), ao ver Hugo Souza novamente embaixo das traves. E o goleiro foi fundamental na vitória do Timão por 2 a 0 em cima do Racing-URU, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. Com três grandes defesas no segundo tempo, ele assegurou o triunfo e celebrou retornar com um resultado importante para a equipe.

“Quero fazer meu trabalho, fico feliz por ter voltado dessa forma. Ainda falta um pouquinho tecnicamente, fisicamente estou muito bem, zerado. Fico feliz de ajudar dessa forma. Time soube se comportar muito bem em uma situação diferente, com um jogador expulso ainda no início. Soubemos trabalhar bem a bola, criar oportunidades, não fomos efetivos. Segundo tempo ficou um jogo aberto. Quero agradecer o time por todo o esforço. A gente se defendeu muito bem mesmo com um a menos”, disse Hugo Souza.

Hugo Souza abre as portas para Dorival

O resultado também foi importante para tranquilizar o ambiente no Corinthians enquanto procura um novo treinador. Grande favorito a assumir a equipe, Dorival Júnior já ganhou elogios de Hugo Souza, que se mostrou entusiasmado para trabalhar com o novo técnico.

“Professor Dorival é um grande treinador, não à toa estava há pouco tempo na Seleção. É um grande profissional e ser humano. Se for ele mesmo que vier, as portas estão abertas”, disse o goleiro, que prosseguiu.

“Ele virá para ajudar, vai agregar muito ao nosso time. Se for ele, que venha para nos ajudar, e eu particularmente gosto do trabalho dele, pois trabalhei. Me deu uma oportunidade de estar em uma pré-lista. A decisão é do Fabinho (Soldado, diretor executivo). Se vier, que venha para nos ajudar”, finalizou.

