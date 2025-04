Momento de Léo Pereira faz Filipe Luís cogitar três zagueiros no Flamengo

Léo Pereira é um dos destaques do Flamengo na temporada, com boas atuações - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O técnico Filipe Luís optou no duelo com a LDU, no Equador, pela Libertadores por fazer Léo Pereira descansar depois de treze partidas consecutivas. Assim, mesmo com a recuperação física de Danilo, o defensor segue com moral no elenco e deve voltar para o confronto com o Corinthians neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão.

Em entrevista coletiva, o treinador teceu elogios ao atleta a quem considera “o melhor zagueiro do Brasil até agora”. Isso abre espaço, inclusive, para um possível trio de defensores ao lado de Léo Ortiz e Danilo.

“Essa concorrência faz eles crescerem. Hoje, por exemplo, para mim, o melhor zagueiro do Brasil até agora, que foi o Léo Pereira, ficou fora, os outros dois jogaram muito. Então, para mim, é isso, é ter um elenco completo e equilibrado para eu poder depois escolher e a equipe ser forte independente das peças que faltem”, disse.

“Com certeza é uma possibilidade que eu contemplo, com três zagueiros. Usar Léo (Ortiz), Léo (Pereira) e Danilo, como também usar algum lateral como zagueiro, tanto Varela como Alex Sandro, Ayrton Lucas, para fazer essa função e adaptá-la. Depende do que o jogo pede. Sempre olho bastante o adversário e faço meu plano de jogo em função dele. Vão ter vezes com 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2. Importante é que os jogadores dominam bem esse sistema”, afirmou após o 0 a 0 com o Vasco no último sábado.

Consolidado na defesa rubro-negra

Desde 2020 no clube, Léo Pereira estava consolidado no sistema defensivo com Tite, porém alcançou um patamar ainda maior com Filipe Luís. Afinal, o atleta, que tem contrato até o fim de 2027, tem moral com o comandante, mesmo com seu staff tendo interesse em levá-lo ao Mundo Árabe ou futebol europeu.

No momento, o zagueiro soma 235 jogos e 12 gols com a camisa rubro-negra. O início no clube foi conturbado, porém se recuperou depois da passagem de Dorival Júnior e se tornou um verdadeiro xerife em campo e feliz fora dele, com o relacionamento com a influencer Karoline Lima.

