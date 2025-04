Jornal espanhol destaca luta de David Luiz, do Fortaleza, contra alopecia: ‘e a calvície?’

A mudança no visual de David Luiz, dando adeus ao tradicional cacheado longo, provocou grande repercussão internacional. O jornal ‘Marca’, por exemplo, sublinhou a batalha do zagueiro do Fortaleza contra a alopecia — um dos fatores que o levou à decisão. Agora, a marca registrada do defensor deu lugar a um corte mais prático.

A reportagem do ‘Marca’ destaca o momento em que o defensor admite sua luta contra queda de cabelo. “Ao longo dos anos, perdi um pouco. Venho tratando a calvície há muitos muitos”, revelou o jogador durante o vídeo. O registro, aliás, também aparece em evidência na matéria do jornal espanhol.

David reforçou que a mudança também estava alinhada à praticidade, algo capaz de fazê-lo cuidar do visual sem perder tanto tempo. A partir daí, fez-se o esboço necessário para o novo corte — ainda com cachos loiros, mas curtinho. “Rejuvenesci muito. Cadê a calviche?”, brincou o defensor após o resultado final.

Destaque para trajetória

O jornal relaciona o visual antigo do defensor às passagens memoráveis por Benfica, Chelsea, PSG e Arsenal. Aliás, a ida do zagueiro à Europa influenciou diretamente na marca registrada do jogador. “Deixei crescer para proteger do frio”, contou. A reportagem ainda reitera o papel da Seleção Brasileira na cultivação e perpetuação da imagem do jogador, que soma 57 convocações em sua carreira.

David Luiz vira baixa no Fortaleza

Vojvoda não contará com o mais experiente de seus zagueiros diante do Sport, pela sexta rodada do Brasileirão. O defensor se tornou desfalque após o choque de cabeças com Ibarguen, do Bucaramanga, durante o empate em 1 a 1, pela Libertadores. Sendo assim, de acordo com as normas do protocolo de concussão, o jogador precisa cumprir um intervalo mínimo de cinco dias para regressar aos compromissos.

A partida contra o Sport está marcada para sábado (26), às 20 horas, na Ilha do Retiro, em Recife. Assim sendo, o departamento médico do Fortaleza segue reavaliando o estado de saúde de David Luiz, embora sua ausência na sexta rodada do Campeonato Brasileiro já esteja confirmada. O defensor, que veste a camisa 23, iniciou o protocolo imediatamente após o choque, conforme exige o regulamento da competição continental e a orientação médica vigente.

