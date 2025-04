Palmeiras x Ferroviária (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras recebe a Ferroviária neste sábado (26), às 17h (de Brasília), na Arena Barueri, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro feminino. O duelo entre invictos pode alterar o topo da tabela, afinal, o Alviverde é o terceiro colocado, com 14 pontos, enquanto a Ferrinha está na liderança do torneio, somando 16. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Brasil (canal aberto).

Como chega o Palmeiras

Em uma ótima campanha no Brasileirão feminino, as Palestrinas chegam com três grandes vitórias seguidas: contra o rival Corinthians, Flamengo e Bahia. O time nordestino, aliás, foi a última vítima, com o placar de 3 a 1. Agora, na terceira colocação, o Alviverde tem a chance de assumir o topo da tabela se vencer a Ferroviária. A posição, porém, depende também do resultado do jogo do Cruzeiro, que aparece entre as equipes, na segunda colocação, com 16 pontos. Sem novos desfalques, a técnica Camilla Orlando deve manter a mesma base da vitória sobre o Bahia na última rodada.

Como chega a Ferroviária

Líder da tabela, com quatro vitórias consecutivas – Real Brasília, São Paulo, 3B da Amazônia e Internacional – e invicta no campeonato, Ferrinha encara um grande desafio pela frente fora de casa: o Palmeiras, equipe que também não perdeu no torneio até o momento. Uma vitória contra um concorrente direto ao título, pode dar ainda mais força para o time de Araraquara na sequência do calendário.

PALMEIRAS X FERROVIÁRIA

7ª rodada do Brasileirão Feminino

Data e horário: 26/04/2025, às 17h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Natascha; Rhay Coutinho, Pati Maldaner, Isadora e Fe Palermo; Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha e Yoreli Rincon ; Lais Estevam e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

FERROVIÁRIA: Luciana; Luana, Rafa Soares, Andressa e Fátima Dutra; Nicoly, Duda Santos e Darlene; Millene, Mariana Santos e Micaelly. Técnica: Jéssica Lima

Árbitro: Daiane Muniz (SP)

Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Izabele de Oliveira (SP)

Onde assistir: SporTV

