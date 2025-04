Vasco apresenta novos uniformes para a temporada 2025

Fotos do novo segundo uniforme do Vasco para a temporada 2025 - (crédito: Foto: João Pedro Maia / CRVG)

O Vasco divulgou, na manhã desta sexta-feira (25), sua nova coleção de camisas para a temporada de 2025. Nesse sentido, o clube carioca apresentou o novo modelo do segundo uniforme da equipe, que será predominantemente branco com a tradicional faixa em diagonal preta e a cruz de malta no peito.

Dessa forma, o uniforme II contará com uma gola em formato V, entretanto sem a tradicional faixa diagonal nas costas. O nome dos jogadores não serão mais em tom vermelho, mas sim em preto.

Além disso, o clube também mostrou o novo uniforme de goleiros, que será no tom laranja. Ele também terá a frase “Jamais terás a cruz, esse é o meu batismo” estampada na parte interna da gola.

Disponível em todas as lojas do Gigante da Colina e em https://t.co/MAEjBqE4P7!#VascoDaGama pic.twitter.com/rlh4S0bqT7 — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 25, 2025

Para apresentar a indumentária, o Cruz-maltino divulgou um vídeo institucional com a presença de grandes jogadores do elenco, como o meio-campista Philippe Coutinho, o atacante Vegetti e o goleiro Léo Jardim. Assim, o Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro após o empate, sem gols, com o Lanús, no próximo domingo (27). O compromisso será contra o Cruzeiro, pela 6ª rodada, às 18h30 (de Brasília), em Uberlândia.

