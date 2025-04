Vítimas de sequestro, esposa e filho de jogador do Emelec são resgatados pela polícia

A esposa e o filho de Jackson Rodríguez, lateral do Emelec, permaneceram pouco mais de 24 hora em cativeiro até a chegada do resgate por parte da Polícia do Equador, na noite dessa quinta-feira (24). Após liberadas, as vítimas do sequestro passaram por avaliação médica em um centro de saúde a fim de averiguar suas condições físicas antes de retornar à casa. O reencontro com o jogador, porém, ocorreu antes, ainda na delegacia.

Os criminosos arrombaram a porta principal e invadiram a residência do atleta por volta de 3h da manhã (de Brasília) da última quarta-feira (23). Segundo consta na denúncia, Jackson conseguiu se esconder embaixo da cama e, por isso, não foi levado junto aos familiares. O lateral esteve sob proteção policial por tempo integral enquanto as investigações se desenvolviam.

Os sequestradores exigiram 500 mil dólares (cerca de R$ 2,8 milhões) como resgate, entretanto, de acordo o general Pablo Dávila, o resgate ocorreu antes mesmo de qualquer pagamento. “Após uma efetiva ação investigativa e operacional da Polícia, conseguimos libertar Andrexy Karelis e seu filho em El Fortín, Guayaquil”, destacou a corporação através das redes sociais.

Suspeitos pelo crime

Informações da mídia local dizem que a polícia ainda busca identificar e capturar todos os envolvidos no crime. Contudo, segundo apurações embrionárias, suspeita-se de uma ligação com a organização criminosa ‘Los Tirguerones’.

Comunicado do Emelec

O Emelec prontamente manifestou-se nas redes sociais sobre o episódio. Em nota, o clube pediu respeito à privacidade e intimidade da família de Jackson neste momento.

“De acordo com as informações já divulgadas pelas autoridades competentes, as vítimas do sequestro ocorrido em Guayaquil, estão libertas. Tratam-se de familiares do nosso jogador Jackson Rodríguez. Agradecemos o trabalho eficaz de investigação e operação realizado pela Polícia Nacional. Isso que possibilitou a libertação de seus entes queridos, os quais haviam sido sequestrados na madrugada de quarta-feira, 23 de abril. Ambas as vítimas encontram-se em segurança. Desde o Club Sport Emelec, pedimos respeito à privacidade e intimidade da família neste momento”.

