Corinthians provoca Palmeiras em anúncio de novo uniforme

O Corinthians se prepara para lançar seu novo uniforme para a temporada 25/26. Contudo, o vídeo do anúncio, que está mais para um prelúdio da camisa, virou uma provocação ao Palmeiras. O Timão fez uma alusão ao primeiro mundial de clubes conquistado pelo clube em 2000 e cutucou o rival.

No vídeo aparece um aparelho de fax, do qual sai a imagem de uma taça. Ao final, surge a frase: ” O primeiro Mundial de um time brasileiro não chegou assim”.

A referência é de um episódio que se iniciou em 2007. Na ocasião, o Palmeiras foi até a Fifa para pedir a entidade para reconhecer a Copa Rio de 1951 como o primeiro Mundial de Clubes. Na época, o Verdão venceu a Juventus e se sagrou campeão do torneio.

A alfinetada acontece também porque os novos uniformes do Corinthians serão parecidos com os de 2000, ano em que o clube venceu o seu primeiro Mundial. O anúncio oficial vai acontecer nos próximos dias e a estreia deve acontecer já no próximo domingo (27), contra o Flamengo, no Maracanã, palco da conquista de 25 anos atrás, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.