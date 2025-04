Miami, infidelidade e família: motivações para o fim do namoro entre Piqué e Clara Chía

A relação entre Gerard Piqué e Clara Chía — das mais polêmicas do meio esportivo, diga-se — chegou ao fim após três anos. O rompimento não tem gerado repercussão símil ao do início do relacionamento, mas um dos possíveis motivos tem causado burburinho na mídia europeia. Isso porque o fim do namoro ocorre em meio a rumores de traição.

As informações, ainda que preliminares, indicam que o casal já lidava com divergências quanto às perspectivas de futuro quando se desenrolou a suposta traição por parte do ex-jogador. Os rumores da pulada de cerca começaram quando Gerard foi visto recentemente com outra mulher em Miami.

“Eu sei que eles tiveram uma crise porque ela queria seguir em frente no relacionamento, ser mãe e tudo mais, mas ele ainda tinha algumas dúvidas”, afirmou Dorronsoro.

Ainda que a mídia espanhola esteja segura sobre o término e já o tenha decretado, não há qualquer confirmação oficial das partes envolvidas. Gerard e Clara se mantém fora das redes sociais, como de praxe durante o relacionamento, e em silêncio.

Crise entre Piqué e Clara

A relação, como antecipado, já enfrentava dificuldades evidentes há um tempo. Fontes revelaram que Clara Chía desejava formalizar a união e iniciar uma família, mas não encontrava reciprocidade de Piqué. A crise, porém, só se intensificou posteriormente.

Ainda de acordo com a mídia local, Piqué decidiu se mudar sozinho para Miami no início do ano. A mudança teria ocorrido por questões de proximidade com os filhos Sasha, de 12 anos, e Milan, de 10 — frutos do casamento com Shakira. Os rumores de crise, então, ganharam ainda mais força quando notou-se a ausência de Clara Chía no processo.

Importante salientar que Clara Chía, apesar de manter uma boa relação com os pais de Gerard, jamais manteve relação íntima com os filhos do ex-zagueiro. A distância emocional entre as partes ocorria especialmente por exigência de Shakira, visto que Chía participou como pivô do divórcio do ex-casal.

